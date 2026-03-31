Cómo hacer la receta viral de rosca trenzada que conquista por su simpleza y bajo costo

En la previa de Pascuas, muchas familias buscan alternativas accesibles para mantener las tradiciones sin gastar de más. En ese contexto, comenzó a viralizarse en redes sociales una receta de rosca trenzada que se destaca por ser económica, rendidora y sencilla de hacer.

Una receta pensada para el bolsillo

La rosca utiliza productos que suelen estar en cualquier cocina:

500 gramos de harina 000

100 gramos de azúcar

2 huevos

25 gramos de levadura fresca

160 cc de leche tibia

25 gramos de manteca

Esencia de vainilla y sal

Para el relleno, la receta original propone una mezcla simple de cacao, azúcar y manteca, aunque también permite variantes según lo que haya disponible en casa, como dulce de leche, mermelada o incluso frutos secos.

Paso a paso simple

La preparación comienza con el armado de la masa, integrando los ingredientes hasta lograr un bollo húmedo que debe descansar hasta duplicar su volumen. Luego se estira, se rellena y se enrolla antes de realizar el característico corte que permitirá formar la trenza.

El toque distintivo está en el armado: se trenzan las dos partes de la masa cuidando que el relleno quede hacia arriba, para luego darle forma de rosca. Tras un segundo leudado, se lleva a horno mínimo durante unos 30 minutos. ¡Y listo!