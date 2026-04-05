Fiesta del Chocolate: un «tornado» cerró los shows y el domingo de Pascua invita a disfrutar Bariloche

El espectáculo "tornado" fue el evento destacado de la noche del sábado en la Fiesta del Chocolate, en Bariloche. Foto: Gentileza Fiesta del Chocolate

«Nos dejaron la vara muy alta», sentenció el locutor al cerrar el espectáculo de danza aérea «Tornado» la noche del sábado en la Fiesta Nacional del Chocolate que volvió a convocar a una multitud en el Centro Cívico. Este domingo concluye el evento que invita al paseo peatonal y las actividades vinculadas a la máxima dulzura que se produce en Bariloche y celebrar la Pascua.

El cielo barilochense se transformó en una tormenta perfecta con el espectáculo aéreo que comenzó puntual a las 20:30 y se extendió durante una hora. La puesta en escena deslumbró al público con una combinación de danza, acrobacia, música, luces y colores que generaron un clima único.

Suspendidos a gran altura, los bailarines ofrecieron un espectáculo de altísima calidad artística, con coreografías que sorprendieron por su precisión y belleza. La iluminación y los efectos visuales acompañaron cada momento, creando una experiencia inmersiva que cautivó a las miles de personas que colmaron el Centro Cívico.

El espectáculo «tornado» fue el evento destacado de la noche del sábado en la Fiesta del Chocolate, en Bariloche. Foto: Gentileza Fiesta del Chocolate

La propuesta se combinó con la interpretación musical de dos artistas en el balcón de la Intendencia y parejas de danza que cautivaron sobre la torre del reloj.

El intendente Walter Cortés celebró con los artistas al cerrar el show, destacó la calidad de la Fiesta del Chocolate e invitó a los turistas a seguir eligiendo Bariloche. También anticipó que ya se prepara la Fiesta de la Nieve para el invierno, otra apuesta de importancia de la Municipalidad junto al Emprotur.

El intendente Walter Cortés destacó el espectáculo de danza aérea en la Fiesta del Chocolate e invitó a los turistas a visitar Bariloche. Foto: Gentileza Municipalidad

Los shows de danza aérea de la compañía Elevé, oriunda de Cipolletti, fueron las propuestas destacadas y novedosas de la edición 2026 de la Fiesta del Chocolate, que además incorporaron una secuencia de maping sobre los arcos del Centro Cívico.

La jornada también contó con la destacada participación de la Filarmónica de Río Negro en La Baita, que presentó “Sinfonía de una Gloria” en dos funciones, ambas con una excelente convocatoria.

El maping sobre los arcos del Centro Cívico fue parte del show del sábado en la Fiesta del Chocolate. Foto: gentileza Fiesta del Chocolate

Además, a lo largo de la calle Mitre se desarrollaron múltiples actividades para chicos y familias, con propuestas recreativas, juegos e intervenciones que acompañaron el espíritu festivo de la celebración.

La propuesta peatonal y recreativa de la calle Mitre donde se desplegó el decorado un decorado de huevos de Pascua singular y colorido, y la puesta en escena de los conejos de Pascua en el Centro Cívico se mantiene este domingo, antes de la despedida de los turistas que colmaron la ciudad con un 85% de ocupación promedio en estos feriados.