Las 5 trepadoras que mantienen el verde en invierno: rápido crecimiento y resistencia

Las 5 trepadoras de crecimiento rápido que mantienen el verde en invierno.-

En el paisajismo moderno, el tiempo es un factor crítico. La necesidad de «cerrar» visualmente un jardín o balcón para ganar intimidad ha impulsado la búsqueda de especies de plantas trepadoras que no solo crezcan a gran velocidad, sino que además no entren en el letargo de los «palos secos» durante los meses fríos.

Según registros botánicos y tendencias de viveros oficiales, la clave del éxito entre las plantas trepadoras reside en elegir plantas perennifolias (de hoja persistente) que posean un sistema de anclaje vigoroso.

A continuación, el ranking de las cinco especies que logran el equilibrio entre robustez, estética y velocidad de cobertura.

5 trepadoras de crecimiento rápido | Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides): la reina del equilibrio

Es la favorita indiscutida por su versatilidad. Aunque su primer año es de establecimiento radicular, una vez asentada, su crecimiento es exponencial.

Lo que la distingue de otras es su resiliencia térmica: soporta temperaturas de hasta -10°C sin perder el follaje verde oscuro y brillante que, en primavera, se cubre de flores blancas intensamente perfumadas. Es ideal para muros que necesitan una cobertura densa y prolija.

5 trepadoras de crecimiento rápido | Hiedra Común (Hedera helix): el clásico infalible para la sombra

Si el muro a cubrir no recibe sol directo, la hiedra es la solución técnica por excelencia. Es una de las plantas más resistentes del catálogo botánico, capaz de prosperar en condiciones de baja luminosidad y suelos pobres.

Su capacidad para aferrarse mediante raíces adventicias a casi cualquier superficie la hace ideal para «muros ciegos», aunque se recomienda una poda de control anual para evitar que su vigor invada zonas no deseadas.

5 trepadoras de crecimiento rápido | Madreselva japonesa (Lonicera japonica): fragancia y velocidad

Pocas plantas crecen tan rápido como la madreselva. En condiciones óptimas, puede sumar varios metros en una sola temporada. Aunque en climas extremadamente gélidos puede comportarse como semiperenne, en la mayor parte de la región central y norte mantiene un follaje tupido.

Sus flores, que viran del blanco al amarillo, ofrecen una de las fragancias más dulces del jardín, siendo una opción estratégica para pérgolas y cercos divisorios.

5 trepadoras de crecimiento rápido | Bignonia de invierno (Pyrostegia venusta): el estallido de color en el frío

Para quienes buscan romper la monotonía del verde invernal, la Pyrostegia venusta es la respuesta. A diferencia de la mayoría, esta trepadora florece con fuerza durante el otoño y el invierno, regalando cascadas de flores anaranjadas.

Es una planta de crecimiento muy vigoroso que requiere pleno sol para lucirse, funcionando como un «escudo térmico» que protege las paredes del frío gracias a su densa masa foliar.

5 trepadoras de crecimiento rápido | Pasionaria o Mburucuyá (Passiflora caerulea): la nativa más resistente

Dentro de las especies autóctonas, la Passiflora caerulea destaca por su velocidad y por ser el refugio de la mariposa Espejitos. Si bien existen variedades tropicales, la caerulea es notablemente resistente al frío, rebrotando con fuerza incluso tras heladas severas.

Sus zarcillos le permiten trepar rápidamente sobre alambres y rejas, logrando una cobertura ligera pero constante que mantiene el interés visual todo el año gracias a sus frutos ornamentales.