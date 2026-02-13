Alerta botánica: cómo proteger tus jazmines del sol extremo este febrero 2026

El jazmín, en sus diversas variantes —desde el del Cabo hasta el de Leche—, es percibido erróneamente como una planta invulnerable al sol. Sin embargo, el fenómeno de la radiación ultravioleta extrema que estamos atravesando este febrero 2026 ha puesto en jaque incluso a los ejemplares más robustos.

Cuando el termómetro escala, las hojas de esta planta trepadora comienzan a presentar bordes amarronados y una textura quebradiza: es el síntoma inequívoco de un estrés térmico que, si no se interviene a tiempo, puede derivar en la muerte de la planta.

Según especialistas en fisiología vegetal, la clave no reside únicamente en la cantidad de agua, sino en la gestión estratégica de la temperatura del suelo y la protección del tejido foliar ante el impacto directo del sol de la siesta.

Manual definitivo para que el sol extremo no calcine tus jazmines: el el escudo térmico para las raíces

Uno de los errores más comunes es regar en exceso la superficie sin proteger la base de la planta. El sol directo sobre la tierra descubierta cocina las raíces superficiales del jazmín. La solución técnica recomendada por organismos oficiales de agricultura es la aplicación de una capa de mantillo orgánico, corteza de pino o paja de al menos 5 centímetros de espesor.

Esta cobertura actúa como un aislante natural que mantiene la temperatura del sustrato hasta 10 grados por debajo de la temperatura ambiente, permitiendo que la humedad se conserve por mucho más tiempo y evitando el choque térmico durante las horas pico.

Manual definitivo para que el sol extremo no calcine tus jazmines: hidratación estratégica

En plena ola de calor, el riego matutino suele ser insuficiente, ya que el agua se evapora antes de llegar a las capas profundas del suelo. Para salvar un jazmín del agotamiento, se debe priorizar el riego profundo al caer el sol. Esto permite que la planta recupere su turgencia durante la noche, cuando los estomas están cerrados y la transpiración es mínima.

Es vital evitar el mojado de las hojas bajo el sol directo; las gotas de agua actúan como pequeñas lupas que potencian el efecto del rayo solar, provocando quemaduras focales que debilitan la estructura de la trepadora.

Manual definitivo para que el sol extremo no calcine tus jazmines: sombreado temporal

Si el jazmín ha sido plantado recientemente o se encuentra en un balcón con orientación norte, la protección física es innegociable durante esta semana. El uso de mallas de sombreo (media sombra) al 50% o 70% puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

No se trata de quitarle el sol de forma permanente, sino de filtrar la intensidad entre las 11 y las 17 horas. Esta medida reduce drásticamente la evaporación foliar y permite que la planta mantenga su energía enfocada en la supervivencia y no en la reparación constante de tejidos dañados por el calor extremo.