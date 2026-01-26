Cómo cultivar la peonía roja más espectacular: tips para un jardín de ensueño

La fascinación por las peonías no se detiene, y entre todas las variedades, la Paeonia lactiflora ‘Karl Rosenfield’ sigue siendo el estándar de oro para quienes buscan impacto visual. Esta planta perenne, desarrollada originalmente en 1903, se destaca por formar matas densas y erguidas con un follaje verde oscuro que mantiene su atractivo durante toda la etapa de crecimiento.

La presencia de las peonías no pasa desapercibida en el jardín: es elegante, intensa y posee una capacidad única para convertirse en el centro de todas las miradas apenas despliega sus pétalos.

Flores gigantes de peonía: un espectáculo carmesí en el jardín

Lo que hace única a la ‘Karl Rosenfield’ son sus impresionantes flores dobles, que pueden alcanzar entre 15 y 20 cm de diámetro. Su forma de rosa o «bomba» y su tono rojo carmesí brillante aportan un contraste vibrante al jardín, acompañadas de un aroma ligero y sumamente agradable.

Al ser una variedad de floración tardía (fines de primavera a principios de verano), es la candidata ideal para prolongar el color en el jardín cuando otras especies ya han terminado su ciclo. Su tallo, firme y robusto, alcanza alturas de entre 60 y 90 cm; no obstante, debido al peso excepcional de sus flores, suele requerir soportes para evitar que se doblen tras una lluvia o viento fuerte.

Claves de cultivo de peonía: suelo, sol y paciencia

Para que esta peonía despliegue todo su potencial en Argentina, especialmente en zonas de la Patagonia o el centro del país donde el frío invernal favorece su floración, se deben seguir pautas precisas:

Ubicación y luz : prospera mejor a pleno sol, necesitando al menos 6 horas diarias de luz directa para garantizar flores abundantes.

: prospera mejor a pleno sol, necesitando al menos 6 horas diarias de luz directa para garantizar flores abundantes. Suelo y drenaje : es fundamental un suelo bien drenado; las peonías no toleran el encharcamiento, que puede pudrir sus raíces. Una mezcla de tierra de jardín, compost y arena en partes iguales es ideal.

: es fundamental un suelo bien drenado; las no toleran el encharcamiento, que puede pudrir sus raíces. Una mezcla de tierra de jardín, compost y arena en partes iguales es ideal. Profundidad de siembra: un error común es plantarlas muy profundo. Los brotes o «ojos» deben quedar apenas a 3-5 cm bajo la superficie; si se entierran de más, la planta podría no florecer nunca.

Peonía, el amuleto de las celebraciones

Debido a su forma perfecta y su color vibrante, la ‘Karl Rosenfield’ es una de las variedades más populares para bodas y eventos especiales este 2026. Su capacidad para durar cinco días o más en un jarrón, siempre que se mantenga alejada de la luz solar directa, la convierte en la favorita de los floristas para arreglos de alta gama.

Además, según el Feng Shui, las flores rojas en el jardín activan la energía del éxito y la pasión, lo que la vuelve un regalo ideal de buenos augurios.