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El poder oculto del espejo en tu cuarto: Jimena La Torre revela cómo afecta tu energía

Según Jimena La Torre, la ubicación de los espejos en el dormitorio puede afectar el descanso, la energía y las relaciones. Qué recomiendan el esoterismo y el Feng Shui.

Redacción

Por Redacción

Los espejos no son solo un elemento decorativo. En el mundo del esoterismo y disciplinas como el Feng Shui, tienen un rol clave: reflejan y multiplican la energía.

Por eso, su ubicación dentro del hogar —y especialmente en el dormitorio— puede influir directamente en el descanso, el ánimo y hasta en los vínculos.

Según explica la astróloga Jimena La Torre, colocar un espejo en el cuarto no es un detalle menor y puede tener efectos que muchas veces pasan desapercibidos.

Por qué no conviene tener un espejo frente a la cama

Una de las principales recomendaciones es evitar que el espejo refleje directamente la cama.

¿El motivo?
Según Jimena La Torre, esto puede generar:

  • Sensación de inquietud o insomnio
  • Energía “duplicada” que altera el descanso
  • Interferencias en la intimidad de la pareja

Desde el Feng Shui, además, se cree que el reflejo de la cama puede “activar” demasiado la energía en un espacio que debería ser de calma.

El efecto energético de los espejos en el dormitorio

Los espejos funcionan como amplificadores: todo lo que reflejan se potencia.

Por eso, si el ambiente está cargado o hay tensión, el espejo puede intensificar esa sensación.

En cambio, si está bien ubicado, puede:

  • Aportar luz
  • Dar sensación de amplitud
  • Mejorar la circulación de energía

La clave está en cómo y dónde se coloca.

Dónde sí podés poner un espejo en el cuarto

De acuerdo a las recomendaciones de Jimena La Torre, hay ubicaciones más favorables:

  • En el interior del placard
  • En una pared lateral que no refleje la cama
  • En espacios donde no impacte directamente en el descanso

También se sugiere cubrirlo por la noche si no se puede cambiar de lugar.

Un detalle que puede cambiar tu descanso

En muchas culturas, el dormitorio es considerado un espacio sagrado, destinado a la recuperación física y emocional.

Por eso, pequeños cambios —como mover un espejo— pueden tener un impacto más grande de lo que parece.

La mirada esotérica coincide en algo: el orden y la armonía del ambiente influyen directamente en cómo te sentís.

Si venías durmiendo mal o sentís que tu cuarto no transmite calma, tal vez el problema no sea el colchón… sino ese espejo que nunca pensaste mover.


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Jimena La Torre

Los espejos no son solo un elemento decorativo. En el mundo del esoterismo y disciplinas como el Feng Shui, tienen un rol clave: reflejan y multiplican la energía.

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