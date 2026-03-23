¿Tenés un espejo frente a la cama? Así afecta tu sueño y tu prosperidad según el Feng Shui

El dormitorio es, en la filosofía milenaria del Feng Shui, el epicentro de la salud y la prosperidad de una persona. Es el lugar donde recuperamos el Chi (energía vital). Sin embargo, un error de distribución muy común en las casas modernas está convirtiendo este santuario en un espacio de fuga energética.

El principal culpable es un objeto que casi todos tenemos, pero que pocos sabemos ubicar correctamente: el espejo. ¿Cuál es la recomendación del Feng Shui para un descanso reparador?

El «efecto rebote»: por qué un espejo frente a la cama agota tu energía, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, el espejo es un elemento de agua que duplica y acelera la energía. Cuando un espejo refleja directamente tu cuerpo mientras dormís, se produce lo que los expertos llaman «rebote de Chi». En lugar de que la energía fluya y se asiente para permitir un descanso profundo, esta rebota incesantemente contra el cristal, manteniendo a tu sistema nervioso en un estado de alerta subconsciente.

Desde una perspectiva de higiene del sueño, cualquier movimiento o reflejo de luz que el espejo proyecte durante la noche puede activar micro-despertares, impidiendo que alcances las fases de sueño REM más reparadoras. Si te levantás cansado a pesar de haber dormido 8 horas, el espejo frente a tu cama podría ser el responsable.

El vínculo con la escasez: ¿cómo afecta el cristal a tu prosperidad, según el Feng Shui?

La relación entre el espejo y la abundancia es simbólica pero poderosa. En la tradición oriental, el dormitorio representa la estabilidad y el «yo» más íntimo. Al reflejar la cama, el espejo simboliza la intrusión de terceros o de preocupaciones externas en tu espacio de poder.

Se cree que esta «fuga de energía» genera un estado de cansancio mental que afecta la toma de decisiones económicas y la claridad para atraer nuevas oportunidades. Para que la abundancia llegue, el espacio de descanso debe ser un «contenedor» sólido de energía, no un lugar de dispersión.

Feng Shui: tres soluciones prácticas para resetear tu dormitorio hoy mismo

Si no podés mover el espejo porque está pegado al placard o es parte de la arquitectura, aplicá estos trucos de diseño consciente: