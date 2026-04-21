El ritual con sal y vinagre que promete limpiar la energía de tu casa después de recibir visitas
Se volvió viral en redes y cada vez más personas lo aplican: una mezcla simple que, según quienes lo practican, ayuda a absorber la “carga” del ambiente. Cómo hacerlo paso a paso.
Hay visitas que alegran… y otras que, aunque queridas, dejan una sensación difícil de explicar: cansancio, pesadez o un clima raro en la casa.
En ese contexto, comenzó a circular un ritual simple que promete actuar como una especie de “filtro energético” para limpiar el ambiente después de recibir gente.
De qué se trata este ritual
La propuesta es preparar un vaso con una mezcla que funcione como “esponja energética” dentro del hogar.
Según esta práctica:
- La sal gruesa absorbería la energía densa
- El vinagre blanco ayudaría a “cortar” esa carga
- El agua equilibraría la mezcla
Juntos, actuarían como un purificador del ambiente.
Cómo preparar el “filtro energético”
El paso a paso es simple:
- Colocar una base de sal gruesa (dos dedos)
- Agregar la misma cantidad de vinagre blanco
- Completar con agua
Clave: no revolver la mezcla. La idea es dejar que los elementos actúen por sí solos.
Dónde ubicarlo en la casa
El ritual sugiere colocar el vaso en un lugar estratégico:
- Puede ser en el living o comedor
- Debe estar oculto a la vista (detrás de un objeto, planta o libro)
- No es necesario que esté cerca de las personas
Lo importante es que comparta el mismo espacio.
El propósito: la intención también cuenta
Antes de empezar, se recomienda darle un propósito al recipiente, con una frase simple como:
“Que este vaso recoja cualquier carga que no me pertenezca”.
Desde ese momento, el ritual se activa desde lo simbólico.
Qué hacer después
Una vez que las visitas se retiran:
- Tirar la mezcla por el inodoro
- Dejar correr el agua
- Lavar el vaso con abundante agua
Se sugiere hacerlo visualizando cómo se libera la “pesadez”.
Sensaciones que pueden aparecer
Según quienes lo practican, durante o después del ritual pueden sentirse:
- Bostezos
- Cansancio repentino
- Sensación de alivio
Se interpreta como parte del proceso de “descarga”.
La idea detrás del ritual
Más allá de lo esotérico, el concepto apunta a algo que muchos sienten:
la casa como refugio emocional.
“Tu casa es tu refugio y su paz no es negociable”, sostiene esta práctica, que propone no cerrar las puertas a nadie, pero sí cuidar la energía del espacio.
Aunque no hay evidencia científica que respalde este tipo de rituales, su popularidad crece porque conecta con una necesidad real: sentirse bien en casa. Y, para muchos, pequeños gestos como este ayudan a lograrlo.
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