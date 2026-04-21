El ritual con sal y vinagre que promete limpiar la energía de tu casa después de recibir visitas

Hay visitas que alegran… y otras que, aunque queridas, dejan una sensación difícil de explicar: cansancio, pesadez o un clima raro en la casa.

En ese contexto, comenzó a circular un ritual simple que promete actuar como una especie de “filtro energético” para limpiar el ambiente después de recibir gente.

De qué se trata este ritual

La propuesta es preparar un vaso con una mezcla que funcione como “esponja energética” dentro del hogar.

Según esta práctica:

La sal gruesa absorbería la energía densa

absorbería la energía densa El vinagre blanco ayudaría a “cortar” esa carga

ayudaría a “cortar” esa carga El agua equilibraría la mezcla

Juntos, actuarían como un purificador del ambiente.

Cómo preparar el “filtro energético”

El paso a paso es simple:

Colocar una base de sal gruesa (dos dedos)

(dos dedos) Agregar la misma cantidad de vinagre blanco

Completar con agua

Clave: no revolver la mezcla. La idea es dejar que los elementos actúen por sí solos.

Dónde ubicarlo en la casa

El ritual sugiere colocar el vaso en un lugar estratégico:

Puede ser en el living o comedor

Debe estar oculto a la vista (detrás de un objeto, planta o libro)

(detrás de un objeto, planta o libro) No es necesario que esté cerca de las personas

Lo importante es que comparta el mismo espacio.

El propósito: la intención también cuenta

Antes de empezar, se recomienda darle un propósito al recipiente, con una frase simple como:

“Que este vaso recoja cualquier carga que no me pertenezca”.

Desde ese momento, el ritual se activa desde lo simbólico.

Qué hacer después

Una vez que las visitas se retiran:

Tirar la mezcla por el inodoro

Dejar correr el agua

Lavar el vaso con abundante agua

Se sugiere hacerlo visualizando cómo se libera la “pesadez”.

Sensaciones que pueden aparecer

Según quienes lo practican, durante o después del ritual pueden sentirse:

Bostezos

Cansancio repentino

Sensación de alivio

Se interpreta como parte del proceso de “descarga”.

La idea detrás del ritual

Más allá de lo esotérico, el concepto apunta a algo que muchos sienten:

la casa como refugio emocional.

“Tu casa es tu refugio y su paz no es negociable”, sostiene esta práctica, que propone no cerrar las puertas a nadie, pero sí cuidar la energía del espacio.

Aunque no hay evidencia científica que respalde este tipo de rituales, su popularidad crece porque conecta con una necesidad real: sentirse bien en casa. Y, para muchos, pequeños gestos como este ayudan a lograrlo.



