Cómo secar tus aromáticas en casa: guía para conservar sabor y aroma

Tener una huerta productiva genera, tarde o temprano, un «excedente de felicidad»: más ramas de las que podemos consumir en el día. Tirar esos brotes o dejar que se pongan amarillos en la planta es un desperdicio de aceites esenciales. La deshidratación casera es un proceso técnico sencillo que, si se hace bien, permite capturar el pico máximo de sabor de una hierba para usarla meses después.

Según especialistas en tecnología de alimentos, el secreto no es el calor, sino la circulación de aire, que permite retirar la humedad sin «cocinar» la hoja. En esta guía, te enseñamos a transformar tus macetas en un almacén de especias gourmet con el sello de tu propia casa.

¿Cómo secar tus aromáticas?

El momento de la verdad: ¿cuándo cortar?

No cualquier hora es igual para la planta. Para obtener el máximo perfume, la cosecha debe ser estratégica:

La hora mágica : cortá tus ramas a media mañana, una vez que el rocío se haya evaporado pero antes de que el sol del mediodía sea fuerte. En este momento, la concentración de aceites esenciales en las hojas es máxima.

: cortá tus ramas a media mañana, una vez que el rocío se haya evaporado pero antes de que el sol del mediodía sea fuerte. En este momento, la concentración de aceites esenciales en las hojas es máxima. El estado de la planta: lo ideal es cosechar justo antes de que la planta florezca. Una vez que sale la flor, la energía (y el sabor) se desplaza hacia ella, dejando las hojas con un gusto más amargo o menos potente.

Métodos de secado: sombra vs. horno

Existen dos caminos, dependiendo de tu paciencia y del tipo de hoja:

Secado al aire (el método lento): ideal para aromáticas de tallo largo como el romero, el tomillo o el orégano. Armá pequeños «ramos» atados con hilo y colgalos boca abajo en un lugar seco, oscuro y ventilado. Evitá la luz directa del sol, ya que «oxida» la clorofila y deja las hojas marrones y sin gusto. Secado express (para hojas grandes): para la albahaca o la menta, que tienen mucha agua y pueden criar hongos si tardan mucho en secar. Podés usar el horno a la temperatura mínima (menos de 50°C) con la puerta entreabierta, o incluso el microondas entre hojas de papel absorbente en tandas de 30 segundos.

Cómo armar tus propios «Blends de Autor»

Una vez que las hierbas están crujientes (se rompen al tacto), es momento de almacenarlas en frascos de vidrio herméticos. Aquí algunas ideas de mezclas que son tendencia: