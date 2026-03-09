Descubrí las 5 plantas aromáticas que prosperan en macetas durante todo el año

El herbario en casa: 5 aromáticas "todoterreno" para cultivar en maceta todo el año.-

Tener un rincón de aromáticas es, quizás, la forma más gratificante de iniciarse en la jardinería urbana. No se trata solo de estética; es una declaración de soberanía alimentaria a pequeña escala. Según el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en sus guías de agricultura urbana, las aromáticas no solo optimizan el uso del espacio en balcones y ventanas, sino que funcionan como repelentes naturales de plagas si tenés otras plantas.

La clave del éxito para que una maceta prospere los 12 meses reside en entender que estas especies «avisan» sus necesidades: el color de sus hojas y la turgencia de sus tallos son el manual de instrucciones que ofrecen a quien se anima a observarlas.

5 aromáticas «todoterreno»

1. Romero y Tomillo: los guardianes del sol pleno

Si tenés un balcón o ventana que recibe castigo solar directo, estas dos especies son tus mejores aliadas. Tanto el Romero (Rosmarinus officinalis) como el Tomillo (Thymus vulgaris) son arbustos rústicos de origen mediterráneo.

Manejo hídrico : el INTA recomienda riegos espaciados. Su peor enemigo es el encharcamiento, que pudre las raíces rápidamente.

: el recomienda riegos espaciados. Su peor enemigo es el encharcamiento, que pudre las raíces rápidamente. Dato clave: necesitan macetas profundas para desarrollar su sistema radicular. Cuanto más sol reciban, más aceites esenciales concentran, lo que se traduce en un sabor más intenso para tus carnes y focaccias.

2. Orégano: la especie que «da sin pedir»

El orégano es la planta de la generosidad. Es una especie perenne que se adapta tanto al sol como a la media sombra luminosa.

Poda técnica : para mantenerlo tupido y evitar que el tallo se vuelva leñoso, es vital podarlo antes de que florezca. Esto estimula el crecimiento de hojas nuevas y tiernas, ideales para salsas y pizzas.

: para mantenerlo tupido y evitar que el tallo se vuelva leñoso, es vital podarlo antes de que florezca. Esto estimula el crecimiento de hojas nuevas y tiernas, ideales para salsas y pizzas. Sustrato: prefiere suelos livianos y bien drenados. Una mezcla de tierra fértil con un poco de arena es el entorno ideal en maceta.

3. Menta y Ciboulette: frescura para la media sombra

A diferencia de las anteriores, estas especies prefieren una «tregua» del sol fuerte del mediodía, especialmente en los veranos patagónicos.

Menta : es vigorosa e invasiva. La recomendación de oro es cultivarla en maceta individual , ya que sus estolones (tallos subterráneos) colonizan rápidamente el espacio de otras plantas. Ama la humedad constante.

: es vigorosa e invasiva. La recomendación de oro es , ya que sus estolones (tallos subterráneos) colonizan rápidamente el espacio de otras plantas. Ama la humedad constante. Ciboulette: es la elegancia funcional. Se puede cosechar cortando casi al ras y vuelve a brotar con fuerza. Según manuales de horticultura, es ideal para suelos ricos en materia orgánica que retengan humedad sin saturarse.

5 aromáticas «todoterreno»: el ABC del cultivo en contenedores

Para que tu huerta no sea un intento fallido, hay tres pilares técnicos que no podés ignorar: