Piedra pómez en la maceta del potus: el truco que mejora el drenaje y protege las raíces

El potus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y fácil cuidado. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes que enfrentan quienes lo tienen en casa es el exceso de humedad en la maceta, que puede provocar la pudrición de las raíces.

Según lo publicado en TN, una solución simple y muy recomendada por especialistas en jardinería es agregar piedra pómez al sustrato. Este material volcánico ayuda a mejorar el drenaje de la tierra y permite que la planta se desarrolle en mejores condiciones.

Por qué recomiendan usar piedra pómez en la maceta

La piedra pómez es una roca volcánica con una estructura muy porosa. Esa característica permite que el agua circule con mayor facilidad dentro de la maceta y evita que se acumule alrededor de las raíces.

Aunque la mayoría de las macetas tienen agujeros en la base para drenar el agua, muchas veces el líquido se estanca en la tierra antes de llegar al fondo, lo que genera humedad excesiva.

La piedra pómez ayuda a resolver este problema porque:

Mejora el drenaje del sustrato

Evita que las raíces permanezcan en agua estancada

Favorece la oxigenación de las raíces

Reduce la compactación de la tierra

No se descompone con el tiempo

Este último punto es clave, ya que a diferencia de otros materiales orgánicos, la piedra pómez mantiene su estructura durante mucho tiempo, por lo que su efecto positivo continúa durante varios riegos.

Cómo usar piedra pómez en la maceta del potus

Incorporar piedra pómez al sustrato es muy sencillo y existen dos formas habituales de hacerlo.

La primera consiste en mezclarla con la tierra. En general se recomienda utilizar entre 10% y 30% de piedra pómez por cada litro de sustrato. Es decir, entre 100 y 300 mililitros de piedra por litro de tierra.

Otra opción es colocar una capa de piedra pómez en el fondo de la maceta antes de agregar la mezcla de tierra. De esta manera, el agua puede fluir con mayor facilidad hacia los agujeros de drenaje.

Cada cuánto se debe regar un potus

El riego del potus depende de distintos factores, como la luz, la temperatura y la ventilación del ambiente.

La recomendación general es esperar a que los primeros 2 o 3 centímetros de tierra estén secos antes de volver a regar. De esta manera se evita que el sustrato permanezca demasiado húmedo.

En condiciones normales de interior, muchos especialistas coinciden en que el potus suele necesitar agua cada una o dos semanas cuando recibe luz indirecta.

Durante el verano, el riego puede ser un poco más frecuente debido al calor y a la mayor evaporación del agua. En invierno, en cambio, la planta crece más lentamente y la tierra tarda más en secarse.

Por eso, lo más recomendable es revisar la humedad del sustrato con el dedo antes de regar, en lugar de seguir un calendario fijo.

Con pequeños cuidados como mejorar el drenaje con piedra pómez y controlar la humedad del suelo, el potus puede mantenerse verde, fuerte y saludable durante muchos años dentro del hogar.