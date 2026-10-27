Hortensias con flores enormes: el secreto para que crezcan más grandes, coloridas y saludables

Las hortensias son protagonistas de los jardines durante los meses más cálidos, gracias a sus grandes flores en tonos rosados, azules, violetas y blancos. Sin embargo, no siempre resulta sencillo conseguir esas flores abundantes y voluminosas que tanto llaman la atención.

Aunque muchas personas creen que el secreto está en utilizar fertilizantes especiales o aumentar la frecuencia del riego, hay un cuidado mucho más importante: la poda.

Según explica la especialista Mariela de Diego en una publicación de Meteored, conocer el momento adecuado para cortar las ramas puede marcar la diferencia entre una planta llena de flores y otra que apenas desarrolla algunos pimpollos.

El secreto para tener hortensias con flores más grandes: cuándo y cómo podarlas

Uno de los errores más frecuentes es podar todas las hortensias de la misma manera. Lo cierto es que existen diferentes variedades y cada una desarrolla sus flores en momentos distintos.

La hortensia más conocida, llamada Hydrangea macrophylla, produce sus flores principalmente sobre ramas que crecieron durante la temporada anterior.

Por eso, si se realiza una poda intensa durante el invierno o al comienzo de la primavera, se pueden eliminar los futuros botones florales.

En estos casos, lo recomendable es podar suavemente después de la floración, generalmente hacia fines del verano, retirando las flores marchitas y las ramas secas o debilitadas.

En cambio, otras variedades, como Hydrangea paniculata y Hydrangea arborescens, florecen sobre brotes nuevos. Estas pueden podarse a fines del invierno o principios de la primavera para estimular el crecimiento de ramas vigorosas.

La clave es identificar qué tipo de hortensia tenés antes de utilizar las tijeras.

Dónde colocar las hortensias para conseguir una floración abundante

Además de la poda, la ubicación es fundamental para que las hortensias desarrollen flores grandes y saludables.

Estas plantas necesitan buena luminosidad, pero muchas variedades no toleran bien el sol intenso durante las horas de mayor calor.

Lo ideal es ubicarlas en un lugar donde reciban sol suave por la mañana y sombra durante la tarde.

Esto resulta especialmente importante en regiones como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde las temperaturas elevadas del verano y el aire seco pueden afectar rápidamente las hojas y las flores.

Una ubicación demasiado sombría tampoco es conveniente, porque puede reducir la floración.

Cómo regar las hortensias para que tengan flores grandes y coloridas

Las hortensias necesitan mantener la tierra húmeda, pero nunca encharcada.

Durante los días cálidos, conviene controlar la humedad del sustrato y regar cuando comienza a secarse la capa superficial.

También es recomendable colocar una cobertura de corteza de pino u otro material orgánico alrededor de la base de la planta.

Este recurso ayuda a conservar la humedad, proteger las raíces y reducir los cambios bruscos de temperatura del suelo.

Otro detalle importante es evitar que el agua quede acumulada alrededor de las raíces, ya que el exceso de humedad puede favorecer enfermedades.

El truco para cambiar el color de las hortensias: de rosadas a azules

Una de las particularidades más interesantes de algunas hortensias es que el color de sus flores puede variar según las características del suelo.

En determinadas variedades de Hydrangea macrophylla, los suelos ácidos que permiten una mayor disponibilidad de aluminio favorecen las flores azules.

En cambio, cuando el suelo es menos ácido, las flores suelen adquirir tonalidades rosadas.

Sin embargo, no todas las hortensias cambian de color. Las variedades blancas, por ejemplo, generalmente conservan su tonalidad.

Antes de modificar la acidez de la tierra, conviene conocer las características del suelo y evitar agregar productos sin una indicación adecuada.

Qué hacer en primavera para que las hortensias florezcan mejor

Con la llegada de la primavera, las hortensias comienzan una etapa de crecimiento activo.

Para acompañar ese proceso, se recomienda:

Revisar las ramas y retirar únicamente las partes secas o dañadas.

y retirar únicamente las partes secas o dañadas. Evitar las podas intensas si se trata de una hortensia que florece sobre ramas del año anterior.

si se trata de una hortensia que florece sobre ramas del año anterior. Mantener un riego regular , sin saturar la tierra.

, sin saturar la tierra. Aportar materia orgánica , como compost maduro, para mejorar el suelo.

, como compost maduro, para mejorar el suelo. Proteger la planta del sol fuerte de la tarde, especialmente durante los días más calurosos.

Un último detalle: una poda intensa no siempre significa más flores. En algunas variedades puede favorecer inflorescencias más grandes, pero también reducir su cantidad.

Con estos cuidados, las hortensias tendrán mejores condiciones para desarrollar flores vistosas y transformar cualquier rincón del jardín en un espacio lleno de color.