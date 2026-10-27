Javier Milei designó al nuevo embajador argentino en Camboya: quién es y cuál es su trayectoria

El presidente Javier Milei designó este martes al diplomático Claudio Ricardo Gutiérrez como nuevo representante oficial ante el Reino de Camboya. La medida fue formalizada a través del Decreto 1274/2026 firmado junto al canciller Pablo Quirno.

Esta nueva función se ejercerá sin perjuicio de sus tareas en el Reino de Tailandia. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el diplomático fortalecerá la agenda bilateral del país en el Sudeste Asiático desde una única sede en Bangkok.

Un diplomático con más de tres décadas en la Cancillería argentina

Gutiérrez cuenta con una vasta carrera diplomática de más de 30 años en el Servicio Exterior. A lo largo de su trayectoria prestó funciones en Ecuador, Nicaragua, Colombia, China, Vietnam y Brasil.

Nacido y criado en la localidad bonaerense de Hurlingham, realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 10 y los secundarios en el colegio Esteban Echeverría. Comenzó a trabajar a los 13 años repartiendo pastas y fue caddy en el Hurlingham Club, según relató en una entrevista radial este año.

En el ámbito comercial asiático, impulsó la apertura de mercados para carnes, frutas y productos pesqueros. El funcionario destacó el valor del camarón rojo de profundidad, un recurso que genera un importante ingreso de divisas para el país.

El desafío de impulsar el comercio exterior y captar inversiones energéticas

En suelo tailandés concentra gestiones para atraer inversiones privadas vinculadas a las energías renovables. Asimismo, proyecta la futura exportación de gas licuado extraído de los yacimientos de Vaca Muerta.

En el aspecto cultural, reconoce que la presencia de la carne argentina compite contra competidores consolidados como Australia.

Fanático del club Racing, mantiene su vínculo cotidiano con Buenos Aires a través de la tecnología. A pesar de sus diversos destinos internacionales, asegura que las vivencias de su infancia marcaron su perfil profesional.