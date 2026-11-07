Té verde: el ingrediente de la cosmética coreana que ayuda a calmar la piel y combatir el daño oxidativo

El té verde es conocido por sus beneficios como infusión, pero también se convirtió en uno de los ingredientes más valorados en el mundo del skincare y la cosmética coreana. Su presencia en cremas, lociones y productos corporales responde a sus compuestos naturales, que pueden ayudar a proteger y calmar la piel.

Según especialistas consultados por la revista estadounidense People, el té verde contiene sustancias con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden resultar útiles para la piel expuesta a factores ambientales, la sequedad y determinadas irritaciones.

Aunque no reemplaza los tratamientos dermatológicos, incorporarlo mediante productos cosméticos adecuados puede complementar una rutina de cuidado de la piel, tanto del rostro como del cuerpo.

Cuáles son los beneficios del té verde para la piel

El té verde se obtiene de las hojas de la planta Camellia sinensis y contiene polifenoles y catequinas, compuestos que presentan actividad antioxidante.

Entre sus principales beneficios potenciales se destacan:

Acción antioxidante: ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo asociado con el envejecimiento cutáneo.

ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo asociado con el envejecimiento cutáneo. Efecto calmante: puede contribuir a reducir ciertas manifestaciones de irritación y enrojecimiento.

puede contribuir a reducir ciertas manifestaciones de irritación y enrojecimiento. Cuidado de la barrera cutánea: algunas formulaciones complementan la hidratación y protección natural de la piel.

algunas formulaciones complementan la hidratación y protección natural de la piel. Protección frente a factores ambientales: sus antioxidantes pueden ayudar a limitar parte del daño oxidativo.

sus antioxidantes pueden ayudar a limitar parte del daño oxidativo. Cuidado preventivo: se estudia su capacidad para reducir algunos efectos de la exposición a la radiación ultravioleta.

Es importante aclarar que los resultados dependen de la concentración del extracto, la formulación y las características de cada piel.

Por qué los dermatólogos destacan sus propiedades calmantes

Uno de los aspectos más interesantes del té verde es su potencial antiinflamatorio.

El dermatólogo Arjun Mehta, consultado por People, explicó que este ingrediente posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y fotoprotectoras cuando se incorpora a productos para el cuidado corporal.

Por su parte, la especialista en estética Katelyn Fitzgerald destacó que suele ser bien tolerado y puede formar parte de rutinas diarias sin necesidad de recurrir a exfoliantes intensos.

Esto lo convierte en una alternativa para quienes buscan productos suaves que ayuden a mejorar la sensación de confort de la piel.

Sin embargo, las personas con piel sensible deben revisar la composición completa de cada producto, ya que otros ingredientes pueden provocar irritación.

Té verde y envejecimiento: cómo actúan sus antioxidantes

El envejecimiento de la piel está relacionado con factores como la genética, la exposición solar y el estrés oxidativo.

Los antioxidantes del té verde pueden contribuir a contrarrestar algunos procesos asociados con el daño producido por los radicales libres.

Por este motivo, sus extractos se utilizan en cremas y sérums destinados al cuidado preventivo.

No obstante, el té verde no elimina las arrugas ni reemplaza el protector solar, que continúa siendo fundamental para prevenir el fotoenvejecimiento.

Cómo incorporar el té verde a la rutina de belleza

Para aprovechar sus propiedades, no es necesario preparar mezclas caseras ni aplicar directamente una infusión sobre el rostro.

Los especialistas recomiendan elegir productos formulados específicamente para uso cosmético, que pueden encontrarse en diferentes presentaciones:

Cremas faciales: para complementar la hidratación y el cuidado antioxidante.

para complementar la hidratación y el cuidado antioxidante. Lociones corporales: para mantener la piel suave y confortable.

para mantener la piel suave y confortable. Sérums: con extractos antioxidantes en concentraciones específicas.

con extractos antioxidantes en concentraciones específicas. Cremas para manos: útiles para combatir la sensación de sequedad.

útiles para combatir la sensación de sequedad. Productos calmantes: destinados a rutinas de cuidado suave.

La elección debe realizarse de acuerdo con las necesidades de cada piel.

El consejo de los dermatólogos para aprovechar mejor las cremas corporales

Más allá del ingrediente elegido, el momento de aplicación de una crema hidratante puede marcar una diferencia importante.

El dermatólogo Arjun Mehta recomienda utilizar los productos corporales después de bañarse con agua tibia, cuando la piel todavía conserva una ligera humedad.

Este hábito ayuda a reducir la pérdida de agua y favorece la hidratación.

Para una rutina sencilla, conviene limpiar la piel con productos suaves, secarla sin frotar, aplicar la crema hidratante y utilizar protector solar durante el día en las zonas expuestas.

La constancia y la elección de productos adecuados suelen ser más importantes que incorporar una gran cantidad de cosméticos.

¿El té verde sirve para todos los tipos de piel?

En general, los extractos de té verde pueden formar parte de productos destinados a diferentes tipos de piel.

Sin embargo, natural no significa necesariamente libre de riesgos. Algunas fórmulas contienen perfumes u otros componentes que pueden provocar molestias.

Por eso, antes de incorporar un cosmético nuevo, conviene probarlo en una pequeña zona y observar la reacción.

El té verde puede convertirse en un buen aliado de la rutina de belleza, especialmente por su potencial antioxidante y calmante, siempre como complemento de los cuidados esenciales: limpieza suave, hidratación y protección solar.