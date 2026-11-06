Hortensias y Feng Shui: por qué no recomiendan tenerlas dentro de casa y dónde colocarlas

Las plantas son grandes aliadas para decorar la casa, sumar frescura y transformar los ambientes. Sin embargo, según algunas interpretaciones del Feng Shui, no todas las especies tienen el mismo significado energético. Existe una planta muy popular por sus flores grandes y coloridas que, dentro de esta tradición, se vincula con la soledad, el aislamiento y la mala fortuna.

Se trata de la hortensia, una de las especies ornamentales más apreciadas en jardines, patios y balcones. Según explica El Cronista, algunas corrientes del Feng Shui consideran que su presencia en determinados espacios interiores podría representar un bloqueo de la energía positiva, especialmente en ambientes destinados al descanso y la convivencia.

Aunque estas asociaciones pertenecen al terreno de las creencias y no tienen respaldo científico, forman parte de las recomendaciones tradicionales que muchas personas utilizan para organizar y decorar sus hogares.

Por qué las hortensias se relacionan con la mala suerte, según el Feng Shui

Las hortensias (Hydrangea) se caracterizan por sus grandes conjuntos de flores, que pueden presentar tonalidades rosas, azules, blancas o violetas.

A pesar de su belleza, algunas interpretaciones del Feng Shui les atribuyen un simbolismo relacionado con la introspección excesiva, la melancolía y el aislamiento emocional.

Dentro de esta filosofía, los colores suaves o fríos de sus flores se vinculan simbólicamente con una energía más contemplativa que expansiva.

Por ese motivo, se cree que colocar hortensias en determinados sectores de la casa podría dificultar la circulación del chi, nombre que recibe la energía vital dentro de esta tradición.

No significa que la planta provoque desgracias reales, sino que su significado simbólico no siempre coincide con la energía que se busca representar en los espacios compartidos.

Dónde no conviene colocar hortensias dentro de casa

Según estas recomendaciones del Feng Shui, existen tres sectores donde sería preferible evitar las hortensias.

1. En la entrada principal

La puerta de ingreso es considerada uno de los puntos más importantes para la circulación del chi.

Por eso, algunas corrientes recomiendan elegir plantas asociadas con el crecimiento y la vitalidad, en lugar de especies que simbolicen aislamiento.

2. En el living o sala de estar

Este ambiente representa la convivencia, las reuniones y los vínculos familiares.

Desde esta interpretación, las hortensias podrían asociarse simbólicamente con una energía demasiado introspectiva para un espacio destinado al encuentro.

3. En los dormitorios

El dormitorio está relacionado con el descanso, la intimidad y el equilibrio emocional.

Quienes siguen estas creencias suelen preferir una decoración sencilla y plantas que transmitan serenidad sin asociarse con la melancolía.

Dónde colocar las hortensias para aprovechar su belleza sin afectar la armonía

El Feng Shui no establece una prohibición universal sobre las hortensias. De hecho, algunas interpretaciones recomiendan ubicarlas en espacios exteriores, donde pueden cumplir una función ornamental sin intervenir en el simbolismo energético de los ambientes interiores.

Entre los lugares más adecuados aparecen:

Jardines: ideales para formar canteros con flores abundantes.

ideales para formar canteros con flores abundantes. Patios: permiten incorporar color y vegetación.

permiten incorporar color y vegetación. Balcones: las hortensias pueden cultivarse en macetas amplias.

las hortensias pueden cultivarse en macetas amplias. Terrazas protegidas: siempre que reciban la luz y el riego adecuados.

Desde el punto de vista de la jardinería, las hortensias suelen desarrollarse mejor en espacios luminosos, protegidos del sol intenso de la tarde y con un suelo que conserve humedad sin encharcarse.

Qué plantas recomienda el Feng Shui para atraer prosperidad y buena energía

En contraste con el simbolismo atribuido a las hortensias, el Feng Shui suele destacar las plantas de hojas verdes, firmes y crecimiento saludable.

Estas especies se relacionan tradicionalmente con la renovación, la abundancia y la vitalidad.

Entre las más utilizadas se encuentran:

Planta de jade: simboliza prosperidad y crecimiento económico.

simboliza prosperidad y crecimiento económico. Bambú de la suerte: se asocia con armonía, equilibrio y buena fortuna.

se asocia con armonía, equilibrio y buena fortuna. Potus: representa expansión, vitalidad y renovación.

representa expansión, vitalidad y renovación. Pilea: sus hojas redondeadas se vinculan simbólicamente con la abundancia.

sus hojas redondeadas se vinculan simbólicamente con la abundancia. Pachira acuática: también conocida como árbol del dinero, es utilizada como símbolo de prosperidad.

Más allá de su significado energético, es importante elegir especies adecuadas para las condiciones de luz, temperatura y humedad de cada ambiente.

El secreto del Feng Shui para mantener la energía positiva en el hogar

Una de las recomendaciones más difundidas de esta filosofía es mantener las plantas saludables y los ambientes ordenados.

Las hojas secas, las flores marchitas y las macetas deterioradas suelen asociarse simbólicamente con el estancamiento.

Por eso, quienes siguen esta tradición procuran retirar las partes dañadas, limpiar las hojas y evitar la acumulación de objetos alrededor de las plantas.

También se recomienda no sobrecargar los ambientes con demasiadas macetas, especialmente en lugares pequeños.

La clave está en encontrar un equilibrio entre naturaleza, decoración y bienestar.

En el caso de las hortensias, no es necesario renunciar a sus flores ni retirarlas del jardín. Simplemente, quienes siguen determinadas interpretaciones del Feng Shui pueden optar por cultivarlas en exteriores.

Aunque no existe evidencia de que una planta atraiga desgracias o mala suerte, su simbolismo puede servir como inspiración para organizar los espacios y crear ambientes que transmitan armonía.