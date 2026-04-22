La película ganadora de 7 Premios Óscar que Netflix incorporó a la plataforma   

El catálogo de Netflix suele estar dominado por producciones recientes, pero cada tanto sorprende con verdaderas joyas del cine clásico. Desde el 21 de abril de 2026, la plataforma incorporó una de las grandes obras maestras del siglo XX: El golpe.

Estrenada hace más de cinco décadas, la película dirigida por George Roy Hill reúne a dos leyendas de Hollywood, Paul Newman y Robert Redford, en lo que fue su última colaboración en la pantalla grande. Ambos ya habían trabajado juntos en Dos hombres y un destino, consolidando una dupla que marcó época.

Una historia de engaños perfecta

El golpe combina de manera magistral el thriller, la comedia y el cine de atracos. La trama gira en torno a una elaborada estafa, construida como un mecanismo preciso donde cada pieza encaja a la perfección. El guion de David S. Ward aporta solidez a una historia que mantiene el suspenso sin perder un tono lúdico y elegante.

La ambientación en los años 30 es otro de sus grandes aciertos, con un nivel de detalle que potencia la narrativa y acompaña el carisma de sus protagonistas. El resultado es una película que equilibra tensión, humor y un leve tono melancólico, logrando una experiencia cinematográfica única.

Un éxito de crítica y taquilla

El impacto de la película fue inmediato. Con un presupuesto cercano a los 5,5 millones de dólares, logró recaudar más de 250 millones a nivel mundial. Además, se consagró en los Premios Óscar, donde obtuvo siete estatuillas, incluida la de Mejor Película.

Más de 50 años después de su estreno, El golpe sigue siendo considerada una de las grandes obras del cine de entretenimiento, destacada por su guion, dirección y actuaciones.

Con su llegada a Netflix, una nueva generación de espectadores tiene la oportunidad de descubrir —o redescubrir— un clásico que marcó un antes y un después en la historia del cine.