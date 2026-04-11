Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan uno de los estrenos más esperados de Netflix 2026

La plataforma Netflix se prepara para lanzar uno de los títulos argentinos más comentados del año: “Lo dejamos acá”, una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti que promete instalar debate desde su trama.

Con estreno previsto para el segundo semestre de 2026, el film se adentra en un terreno incómodo: la salud mental abordada desde una perspectiva poco convencional, donde los límites éticos se ponen en juego.

Lo dejamos acá: Una historia que incomoda

La película sigue a un psicoanalista interpretado por Darín, un profesional que alguna vez confió en los métodos tradicionales, pero que con el tiempo decide romper con esas reglas. Su giro lo lleva a intervenir de manera directa —y cuestionable— en la vida de sus pacientes.

El equilibrio de su sistema comienza a resquebrajarse con la llegada de un nuevo paciente: un escritor en crisis creativa, interpretado por Peretti. A partir de ese encuentro, la relación entre ambos se transforma en el eje central de una historia cargada de tensión psicológica.

La dupla Darín-Peretti sostiene el peso dramático del film con interpretaciones intensas y llenas de matices. Mientras el primero construye a un terapeuta en crisis, atrapado entre su intuición y su responsabilidad, el segundo aporta un personaje complejo, irónico y profundamente conflictivo.

El vínculo entre ambos escapa al esquema clásico de paciente y analista, y se convierte en un enfrentamiento constante de ideas, emociones y límites.

Un equipo con experiencia

La dirección está a cargo de Hernán Goldfrid, reconocido por su capacidad para construir climas de tensión, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez.

La producción corre por cuenta de Kenya Films, con la participación de Federico Posternak, el propio Darín y Chino Darín, lo que refuerza el peso del proyecto dentro de la industria local.

Aunque todavía falta para su llegada a la plataforma, “Lo dejamos acá” ya se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del cine argentino en streaming. La combinación de una trama provocadora, un elenco de primer nivel y un equipo creativo consolidado la posiciona como una de las apuestas fuertes de Netflix para 2026.