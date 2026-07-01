Referentes voluntarios en Río Negro: está abierta la convocatoria para el acompañamiento de jóvenes y adolescentes

La iniciativa se enmarca en el programa provincial Familias Solidarias, cuyo objetivo es brindar contención a niños y niñas en situaciones críticas mientras se resuelve su situación familiar. Foto: archivo.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) mantiene abierta hasta el lunes 6 la inscripción para capacitarse como referente del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE), que pretende acompañar a estudiantes de Río Negro en su transición hacia la vida adulta.

El programa, establecido por la Ley Nacional 27364, consiste en un curso virtual, gratuito y certificado, cuya aprobación habilita a sus participantes como referentes provinciales, que puedan acompañar a jóvenes que egresan de hogares convivenciales o del Programa Familias Rionegrinas Solidarias.

En este sentido, se busca que los adolescentes que forman parte del PAE no solo cuenten con el apoyo de los equipos técnicos de Senaf, sino de estos nuevos referentes voluntarios que los acompañen en aspectos cotidianos como la continuidad educativa, la búsqueda de empleo, apoyo emocional o la realización de trámites.

¿En qué consiste y cuáles son los requisitos?

La coordinadora del programa en Río Negro, Graciela Salinas, explicó que la convocatoria actual busca ampliar la red de acompañamiento en toda la provincia, que actualmente cuenta con una decena de referentes voluntarios distribuidos en la región.

De acuerdo a Salinas, a partir de la modificación de la Ley 27364 en 2023, la posibilidad de convertirse en referente dejó de ser exclusiva para trabajadores de Senaf y quedó abierta a cualquier persona que cumpla los siguientes requisitos:

Ser mayor de 21 años.

Tener secundario completo.

Sin antecedentes penales vigentes.

Con experiencia o formación vinculada a niñez y adolescencia.

El curso comenzará hacia fines de julio, tendrá una duración aproximada de cinco semanas y se dictará de manera virtual. Una vez finalizada la capacitación, los participantes recibirán una certificación y podrán ser convocados para acompañar a jóvenes que ingresen al programa.

Dato 50 adolescentes forman parte del PAE y esperan acompañante.

Cuatro de cada cinco jóvenes esperan referente

«En marzo hicimos una convocatoria donde recibimos más de 400 correos. Muchos pensaban que era una búsqueda laboral, pero no, se trata de un voluntariado, se hace de corazón», explicó Salinas. Actualmente, Río Negro cuenta con unos diez referentes surgidos de esa primera convocatoria abierta.

Paralelamente, alrededor de 50 jóvenes forman parte del PAE en Río Negro, el cual incluye a jóvenes de hasta 21 años que se encuentren en etapa escolar o de formación. Pudiendo extenderse hasta los 25 en casos donde ingresan a educación superior.

«Buscamos que los referentes los motiven a los chicos a aspirar a más, a educarse e ingresar a la universidad. Para un joven, un mensajito, un acompañamiento ayudándolo con trámites o dudas significa muchísimo», sostuvo Salinas.

Estudiantes de educación secundaria. Foto: archivo.

Además, la coordinadora del programa manifestó que no se trata de un trabajo, ni espera que los participantes se sientan comprometidos en términos de carga horaria sobre el acompañamiento de los jóvenes.

“Es a voluntad, la idea es que los referentes puedan brindar un apoyo, un contacto ligado a sus tiempos y durante el periodo que puedan”.

Las personas interesadas en participar deberán aprobar la capacitación obligatoria, cuya documentación puede enviarse hasta el 6 de julio, fecha límite fijada por Nación.