Juicio en Roca: acusan a una exauxiliar del Caina de amenazar a ocho niños para ocultar presuntos maltratos

El debate oral se desarrolla en los Tribunales de Roca y continuará con la declaración de testigos y la incorporación de pruebas. Foto Juan Thomes

El debate oral contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Caina) de Roca comenzó este martes en los tribunales locales. La Fiscalía la acusa de haber participado en amenazas contra menores institucionalizados para evitar que relataran presuntos hechos de maltrato ocurridos dentro del establecimiento.

La imputada enfrenta cargos por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. La investigación abarca hechos que, según la acusación, se habrían cometido entre abril de 2021 y septiembre de 2023 contra ocho niños y niñas alojados en el centro.

La acusación de la Fiscalía

Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores, Estela Aroca, expusieron la teoría del caso. Sostuvieron que la acusada y otro auxiliar asistencial «habrían maltratado a un total de ocho niños y niñas» durante el período investigado, vulnerando los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según planteó la acusación, ambos trabajadores «habrían amenazado a los menores para evitar que contaran los maltratos», conducta que constituye el eje del juicio que acaba de comenzar.

La Fiscalía buscará demostrar esa hipótesis mediante distintos testimonios y pruebas incorporadas durante la investigación.

Las pruebas que presentará el Ministerio Público Fiscal

Entre la evidencia prevista para el debate figuran la denuncia presentada por la coordinadora institucional del Caina y las declaraciones de operadores del centro que participaron de las primeras entrevistas con los niños y elaboraron informes sobre sus intervenciones.

También declararán la psicóloga de la institución y profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) del Ministerio Público Fiscal.

A ello se sumarán las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y las certificaciones laborales vinculadas con las funciones desempeñadas por los involucrados.

Un coimputado ya reconoció su responsabilidad

Este proceso judicial se desarrolla luego de que, en noviembre del año pasado, otra persona señalada por la Fiscalía como coautora de los hechos admitiera su responsabilidad penal.

De acuerdo con la información oficial, ese imputado aceptó los cargos y actualmente cumple la condena impuesta por la Justicia.

La mujer que ahora enfrenta el juicio es la única acusada restante en esta causa.

La postura de la defensa

La imputada es asistida por un defensor particular, quien durante la apertura del debate rechazó la acusación y sostuvo que los hechos atribuidos responden a «una falta de orden administrativo».

Con esa línea argumental, la defensa intentará desacreditar la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo del juicio.

Está previsto que las audiencias continúen este miércoles en los Tribunales de General Roca. El debate finalizaría el jueves, jornada en la que las partes expondrán sus alegatos finales y solicitarán —o no— que la acusada sea declarada penalmente responsable por los hechos investigados.