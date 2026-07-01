Buscan a una mujer de 32 años desaparecida en Neuquén: fue vista hace una semana en Balsa Las Perlas
La Policía de Neuquén activó una búsqueda para dar con una mujer de 32 años. Piden que ante cualquier información se comuniquen al 2995368127.
La Policía de Neuquén activó una búsqueda urgente para dar con una mujer desaparecida hace más de una semana. La última vez fue vista en la ciudad de Balsa Las Perlas.
Quién es y lo que se sabe de su desaparición
La mujer fue identificada como Dayana Stefani Gómez. Tiene 32 años y fue vista por última vez el 23 de junio a las 19.
Según la información brindada, esa tarde la mujer circulaba por la calle Dr Lembeye de Balsa Las Perlas, Río Negro.
La mujer es de tez trigueña, ojos marrones, contextura física delgada, posee cabello lacio castaño y mide 1.64 mts. Se desconoce qué vestimenta llevaba.
Solicitan que ante cualquier información se acerquen a la comisaría más cercana o se comuniquen al 2995368127.
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