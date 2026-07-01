Frío polar en la Patagonia y Cuyo: el ranking de las diez ciudades con temperaturas más bajas este miércoles 1 de julio

Este miércoles 1 de julio una ola polar afecta a gran parte del país. En el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aparecen gran parte de las ciudades de la Patagonia entre las más frías. Temperaturas bajo cero se extendienden en la región.

Hoy hay vigente una alerta por nevadas en la zona centro y norte de la cordillerra de Neuquén.

Los puntos de la Patagonia con frío polar: el ranking de temperaturas más bajas

En el ranking con los puntos más fríos, de las diez primeras ciudades, ocho son de la Patagonia. Encabeza Maqunchao con una temperatura de -11,4ºC. Sigue Esquel (-9,8ºC), Perito Moreno (-9,4ºC), Chapelco (con -5ºC) y El Calafate (-3,6ºC).

Completan el listado la ciudad mendocina de Malargüe (-3,2ºC), Puerto Madryn (0ºC), Río Gallegos (0,2ºC), San Rafael (0,2ºC) y Trelew (0,4ºC).

Ola polar en Argentina: temperaturas bajo cero y nevadas

Según comunicaron desde el SMN, desde ayer ingresó «una masa de aire de origen antártico que afectará al territorio argentino durante los próximos días».

Agregaron que «en primer lugar a la región patagónica y posteriormente, entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio, a la franja central y el norte del país».

En Cuyo y en la Patagonia, «podrán registrarse temperaturas mínimas de entre -12 y 0 °C, con valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica».

«Las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza» durante este miércoles 1 de julio, «con acumulados de entre 5 y 15 cm», añadieron desde el organismo nacional.