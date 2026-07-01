Clusterciar: grupo empresario nacido en el corazón de Vaca Muerta celebra 34 años de historia

Lo que comenzó en 1992 como una pequeña empresa en el garaje de una casa en Cipoletti, Río Negro, es hoy uno de los grupos empresarios de servicios más sólidos y reconocidos de la Patagonia. Clusterciar celebra más de tres décadas de crecimiento sostenido, diversificación estratégica y compromiso con el desarrolo de las personas y las comunidades donde desarrola su actividad.

Desde sus orígenes como empresa local, el grupo evolucionó y diversificó sus negocios de manera consistente. Hoy, Clusterciar integra un conjunto de organizaciones especializadas: Ciar, Trace Group, Alitáware, RSN, Fundación Potenciar y Clusterciar Global.

Estas firmas conforman una cadena de valor de servicios de ingeniería, supervisión e inspección técnica, operación y mantenimiento, desarrolo de software y tecnología, gestión de talento tercerizado, educación primaria, secundaria, terciaria y formación en oficios.

Con más de 5.000 proyectos ejecutados y presencia en más de 10 locaciones a lo largo del país, con oficinas centrales en Neuquén y Buenos Aires, las organizaciones de Clusterciar brindan servicios a las corporaciones más importantes del sector energético del país.

Crecimiento con propósito

Para los referentes de Clusterciar, uno de los pilares que los distingue en el mercado es su estructura corporativa y su modelo de gobernanza, que garantizan la coherencia estratégica, la calidad en los procesos y la confiabilidad que sus clientes esperan.

El grupo opera bajo rigurosos estándares de la industria y sostiene relaciones de largo plazo con sus clientes, acompañándolos en distintas etapas de su cadena de valor.

Clusterciar cumplió 34 años de actividad y expansión desde el corazón de Vaca Muerta.

Raíces en la Patagonia, presencia en todo el país

Nacidos en el epicentro de Vaca Muerta, los orígenes de Clusterciar están profundamente ligados al desarrolo energético y productivo de la región. «Neuquén y Río Negro son nuestra casa: allí están nuestras raíces, nuestros equipos y gran parte de nuestra historia», marcan.

Además, más de 10 alianzas estratégicas refuerzan la capacidad de respuesta de Clusterciar en cada rincón donde los clientes los necesitan.

Compromiso con la formación

El compromiso de Clusterciar con el desarrolo de las personas va mucho más alá de sus operaciones comerciales. Desde 2006, Fundación Potenciar materializa la responsabilidad social del grupo y de muchas otras empresas operadoras, transportistas y pymes de la región a través de programas educativos, iniciativas comunitarias y acciones concretas que transforman realidades desde la primera infancia hasta la formación técnica superior.

La fundación del grupo gestiona cuatro instituciones educativas que cubren todos los niveles de enseñanza: Instituto Potenciar Albinegro (IPA), con nivel inicial y primario; Instituto Potenciar Italiano (IPI), con orientación bicultural y trilingüe; Instituto Técnico Potenciar (ITP), colegio secundario técnico con especializaciones en energías renovables, química y tecnología de los alimentos; y Potenciar Educación Superior (PES), instituto terciario que forma profesionales para las demandas del sector energético de la región.

La educación es uno de los pilares del grupo empresario.

Los números del último año reflejan el alcance real de esta labor. Durante 2025 más de 1.500 estudiantes de diversas edades transitaron por las aulas de sus instituciones, y se otorgaron más de 260 becas para alumnos matriculados —equivalentes al 32% de la currícula— reafirmando el compromiso de la fundación con la formación de las personas y el desarrolo de la comunidad.

El impacto comunitario se extiende también a otras dimensiones: durante 2025, entre todas sus instituciones educativas se donaron más de 16.000 platos de comida y se reciclaron más de 350 kilos de plástico, evidenciando un compromiso transversal con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.

Mirada al futuro: potenciando la energía de la región

A lo largo de estos 34 años, Clusterciar mostró que es posible crecer con integridad, innovar sin perder el foco humano y construir un negocio que sea, al mismo tiempo, un motor de desarrolo para la comunidad.

Con la mirada puesta en el futuro y la convicción de su trayectoria, desde Clusterciar se destacó que continúan expandiendo su presencia y profundizando su compromiso con la industria energética, con sus colaboradores y con las comunidades de la región.