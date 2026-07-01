Sebastián Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026

La Selección de Ecuador cayó frente a México por 2-0 y quedó eliminado en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo sudamericano fue superado ampliamente por uno de los locales y se despidió dejando una mala cara en el estadio Azteca.

Luego del partido y consumada la eliminación, Sebastián Beccacece anunció en conferencia de prensa que no continuará como director técnico de la Tri: «Mi contrato terminaba cuando finalizaba el Mundial».

Ecuador mostró una pobre imagen ante México y se despidió del Mundial.

El entrenador de 45 años hizo un repaso de la participación mundialista de Ecuador: «Se mejoró lo del mundial pasado, pero pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez, y no lo pudimos hacer». Cabe destacar que lo más lejos que llegó el equipo sudamericano en una Copa del Mundo fue los octavos de final de 2006.

Luego, fue autocrítico sobre el nivel de sus dirigidos en el partido frente a México: «El primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien«.

También recalcó el buen futuro que le espera a Ecuador en los próximos años: «Cuando llegamos, había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando, creo que eso es lo que más se ha sembrado y va a dar sus frutos, estoy convencido».

Mas adelante, tuvo palabras de gratitud en su despedida: «Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, el país. No tengo reproche«.

Ecuador termina su participación en el Mundial 2026 con un andar irregular. Ante Alemania, el seleccionado sudamericano logró la victoria más importante de su historia pero cerró su Copa del Mundo de muy mala manera, siendo superado ampliamente por México.

El DT argentino comenzó su ciclo en agosto de 2024 y termina su etapa con 24 partidos dirigidos. El saldo general es de 9 triunfos, 12 empates y solo 3 derrotas, dos de ellas en esta Copa del Mundo (frente a Costa de Marfil y México).