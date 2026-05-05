El truco del vaso con sal en la heladera: para qué sirve y por qué cada vez más gente lo hace

En la búsqueda de soluciones prácticas para el hogar, un truco casero empezó a ganar popularidad por su eficacia y bajo costo: poner un vaso con sal dentro de la heladera. Aunque parece algo simple, cada vez más personas lo incorporan por sus beneficios concretos en el día a día.

La heladera, al ser un espacio cerrado donde conviven distintos alimentos, suele acumular olores fuertes y humedad, lo que puede afectar tanto la frescura como la calidad de lo que guardamos. En ese contexto, este método aparece como una alternativa fácil y accesible.

Por qué poner un vaso con sal en la heladera

La clave está en las propiedades de la sal. Este ingrediente tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente, lo que ayuda a evitar la formación de malos olores y, en algunos casos, a prolongar la conservación de los alimentos.

Al reducir la humedad interna, también se dificulta la proliferación de bacterias y hongos que suelen desarrollarse en ambientes húmedos.

Cómo hacer el truco paso a paso

Aplicarlo es muy sencillo y no requiere ningún conocimiento previo:

Colocar sal gruesa o fina en un vaso o recipiente abierto

Ubicarlo en un rincón de la heladera (preferentemente en el fondo)

Dejarlo actuar de forma continua

No hace falta taparlo ni mezclarlo con otros ingredientes: la sal por sí sola cumple su función.

Cada cuánto hay que cambiar la sal

Para que el truco siga siendo efectivo, es importante renovar el contenido:

Se recomienda cambiar la sal cada 15 a 30 días , dependiendo del uso de la heladera

, dependiendo del uso de la heladera Si se nota húmeda o apelmazada, es señal de que ya absorbió suficiente y conviene reemplazarla

Otros consejos para evitar malos olores

Además del vaso con sal, hay algunas prácticas que ayudan a mantener la heladera en buen estado:

Guardar los alimentos en recipientes cerrados

Limpiar derrames rápidamente

Revisar fechas de vencimiento con frecuencia

Ventilar la heladera al limpiarla

Una solución simple que suma

El truco del vaso con sal demuestra que no siempre hace falta gastar de más para mejorar el hogar. Con un elemento básico que todos tienen en casa, es posible mantener la heladera más limpia, fresca y libre de olores molestos.