La Superluna más intensa: cómo y cuándo ver el fenómeno que no se repetirá hasta 2042

Este jueves 4 de diciembre, el cielo nocturno será testigo de un evento astronómico de gran magnitud: la última Luna llena del año, catalogada como la «superluna» más intensa del período 2024-2025. Este fenómeno, que combina una cercanía y brillo excepcionales, no se repetirá con estas características hasta el año 2042, marcando un hito en el calendario astronómico.

Según los servicios astronómicos internacionales, la particularidad de esta superluna radica en la coincidencia de tres factores inusuales. Se trata de un perigeo muy cercano (a 357.219 kilómetros de la Tierra), un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años, conocido como «standstill». Esta combinación incrementará su tamaño aparente en un 8% y su brillo en un 16% en comparación con una Luna llena promedio.

En Argentina, el satélite alcanzará su plenitud a las 20:14 horas de este jueves. Se espera que aparezca a baja altura sobre el horizonte, lo que le otorgará tonos dorados o rojizos debido a la refracción atmosférica, un efecto que magnificará su tamaño aparente. Esta «ilusión lunar» brindará un espectáculo único para los observadores locales, en contraste con el hemisferio norte, donde se verá más alta.

La Superluna más intensa: oportunidad para astrofotógrafos

Las condiciones atmosféricas previstas, sumadas a la coincidencia entre la plenitud y el perigeo, ofrecerán una oportunidad excepcional para los entusiastas de la astrofotografía.

Si bien el aumento de tamaño y brillo no transformará radicalmente el paisaje nocturno, permitirá capturas más nítidas y detalladas, especialmente en cielos despejados, fríos y secos, ideales para el registro de este tipo de fenómenos.