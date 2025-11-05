Miércoles de Superluna y lluvia de estrellas: a qué hora se podrá ver la luna más grande del año

La noche de hoy, 5 de noviembre, ofrece un evento astronómico doble: la luna llena alcanzará su punto de mayor brillo y cercanía con la Tierra en 2025, configurando la superluna más destacada del año. Este fenómeno no llegará solo, ya que su presencia coincide con el máximo de actividad de la lluvia de meteoros Táuridas del Sur.

Según cálculos astronómicos, el momento de máximo brillo de la superluna ocurrirá alrededor de las 21:20 horas en Argentina (00:20 GMT del jueves). La particularidad de una superluna se da cuando el satélite natural se encuentra en su perigeo (el punto más cercano de su órbita a la Tierra) y coincide con la fase de luna llena. Esta condición hace que el disco lunar se observe con un diámetro ligeramente mayor en el cielo nocturno.

Expertos señalan que una superluna puede verse aproximadamente un 7% más grande que una luna llena promedio y hasta un 16% más brillante. Sin embargo, la científica Alissa Bans ha expresado que esta diferencia suele ser sutil y no siempre perceptible a simple vista.

El nombre tradicional de esta fase lunar, «Luna Llena del Castor», tiene su origen en las costumbres de los pueblos originarios del hemisferio norte, que la asociaban con el momento en que los castores reforzaban sus madrigueras.

El espectáculo de las Táuridas del Sur: los meteoros que llegarán con la superluna

La superluna compartirá el protagonismo con las Táuridas del Sur, una lluvia de meteoros conocida por sus fragmentos lentos y, ocasionalmente, brillantes.

Según explicó el coordinador de informes de bólidos de la Sociedad Meteorológica Estadounidense, estos meteoros provienen de los restos del cometa 2P/Encke. Se espera que el encuentro de este año sea especial, con la posible aparición de bólidos, que son fragmentos más grandes que se encienden intensamente al entrar en la atmósfera terrestre.

Aunque la intensa luz de la superluna podría dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles, los bólidos, por su potencia lumínica, tienen la capacidad de destacar incluso en un cielo parcialmente iluminado. La clave para su observación radica en la paciencia y la elección de un lugar con la menor contaminación lumínica posible. El mejor momento para intentar verlos suele ser después de la medianoche.

