Merienda exprés: cuadraditos de dulce de leche sin TACC listos en 25 minutos

Receta paso a paso para preparar cuadraditos de dulce de leche sin TACC, con pocos ingredientes y mucho sabor.

Redacción

Por Redacción

Dulce de leche sin gluten, fácil y rápido para la merienda. Imagen generada con IA.

Si buscás una opción dulce, fácil y libre de gluten para la merienda, estos cuadraditos de dulce de leche sin TACC son perfectos. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, podés disfrutar de un clásico de la repostería argentina adaptado para celíacos. La propuesta fue compartida por Paulina Cocina, referente de la cocina casera en redes.

Ingredientes:

  • 120 g de manteca
  • 100 g de azúcar rubia
  • 1 huevo y 1 yema
  • 200 g de dulce de leche
  • 200 g de premezcla sin TACC (o combinación de almidón de maíz, harina de arroz, harina de mandioca o de almendras)
  • 1/2 cucharadita de polvo para hornear

Paso a paso:

  1. Cremar la manteca pomada con el azúcar, agregar el huevo y la yema, y luego el dulce de leche. Mezclar hasta integrar.
  2. Incorporar los ingredientes secos y mezclar bien.
  3. Volcar la preparación en un molde enmantecado de 20 x 20 cm.
  4. Hornear a 160 °C durante aproximadamente 25 minutos.
  5. Dejar enfriar, cortar en cuadrados y ¡listos para disfrutar!

Estos cuadraditos son ideales para acompañar el té o café de la tarde, y su textura suave y dulce de leche los hace irresistibles. Además, son una excelente opción para quienes necesitan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen postre.

Tip: Para una presentación más llamativa, podés espolvorear un poco de cacao o azúcar impalpable sobre los cuadrados antes de servir.


