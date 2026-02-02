Merienda exprés: cuadraditos de dulce de leche sin TACC listos en 25 minutos

Dulce de leche sin gluten, fácil y rápido para la merienda. Imagen generada con IA.

Si buscás una opción dulce, fácil y libre de gluten para la merienda, estos cuadraditos de dulce de leche sin TACC son perfectos. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, podés disfrutar de un clásico de la repostería argentina adaptado para celíacos. La propuesta fue compartida por Paulina Cocina, referente de la cocina casera en redes.

Ingredientes:

120 g de manteca

100 g de azúcar rubia

1 huevo y 1 yema

200 g de dulce de leche

200 g de premezcla sin TACC (o combinación de almidón de maíz, harina de arroz, harina de mandioca o de almendras)

1/2 cucharadita de polvo para hornear

Paso a paso:

Cremar la manteca pomada con el azúcar, agregar el huevo y la yema, y luego el dulce de leche. Mezclar hasta integrar. Incorporar los ingredientes secos y mezclar bien. Volcar la preparación en un molde enmantecado de 20 x 20 cm. Hornear a 160 °C durante aproximadamente 25 minutos. Dejar enfriar, cortar en cuadrados y ¡listos para disfrutar!

Estos cuadraditos son ideales para acompañar el té o café de la tarde, y su textura suave y dulce de leche los hace irresistibles. Además, son una excelente opción para quienes necesitan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen postre.

Tip: Para una presentación más llamativa, podés espolvorear un poco de cacao o azúcar impalpable sobre los cuadrados antes de servir.