Merienda exprés: cuadraditos de dulce de leche sin TACC listos en 25 minutos
Receta paso a paso para preparar cuadraditos de dulce de leche sin TACC, con pocos ingredientes y mucho sabor.
Si buscás una opción dulce, fácil y libre de gluten para la merienda, estos cuadraditos de dulce de leche sin TACC son perfectos. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, podés disfrutar de un clásico de la repostería argentina adaptado para celíacos. La propuesta fue compartida por Paulina Cocina, referente de la cocina casera en redes.
Ingredientes:
- 120 g de manteca
- 100 g de azúcar rubia
- 1 huevo y 1 yema
- 200 g de dulce de leche
- 200 g de premezcla sin TACC (o combinación de almidón de maíz, harina de arroz, harina de mandioca o de almendras)
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
Paso a paso:
- Cremar la manteca pomada con el azúcar, agregar el huevo y la yema, y luego el dulce de leche. Mezclar hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes secos y mezclar bien.
- Volcar la preparación en un molde enmantecado de 20 x 20 cm.
- Hornear a 160 °C durante aproximadamente 25 minutos.
- Dejar enfriar, cortar en cuadrados y ¡listos para disfrutar!
Estos cuadraditos son ideales para acompañar el té o café de la tarde, y su textura suave y dulce de leche los hace irresistibles. Además, son una excelente opción para quienes necesitan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen postre.
Tip: Para una presentación más llamativa, podés espolvorear un poco de cacao o azúcar impalpable sobre los cuadrados antes de servir.
