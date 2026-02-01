Cómo hacer el clásico bizcocho de yogur en el microondas: la receta más fácil y rápida

En apenas nueve minutos y sin prender el horno, este bizcocho de yogur se transforma en uno de esos recursos salvadores para cualquier momento del día. Esponjoso, húmedo y con el sabor de siempre, pero con una cocción pareja que evita los clásicos problemas del horno: crudo en el centro, seco en los bordes o que se baje al enfriar. La receta, original de Carmen Tía Alia.

La receta conserva la esencia del tradicional bizcocho de yogur que todos conocen, pero suma un aliado inesperado: el microondas. Ideal para principiantes, para quienes no quieren complicarse con balanzas ni medidas exactas, y para cuando el antojo aparece sin previo aviso.

Además, no hace falta pesar nada. El mismo vaso del yogur funciona como unidad de medida, lo que simplifica todavía más la preparación.

Ingredientes (para 6 porciones)

1 yogur natural

3 huevos

1 medida del vaso del yogur de aceite de oliva

2 medidas del vaso del yogur de azúcar

3 medidas del vaso del yogur de harina bizcochona (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

1 pizca de sal

Manteca para engrasar el molde

Azúcar impalpable (opcional)

Paso a paso (listo en 14 minutos)

En un bol amplio colocar el yogur y los huevos. Batir hasta integrar. Agregar el aceite y mezclar. Incorporar el azúcar y la pizca de sal. Volver a mezclar. Añadir la harina y batir hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos. Enmantecar y enharinar un molde apto para microondas (de unos 20 cm de diámetro). Volcar la mezcla en el molde. Llevar al microondas a potencia máxima (780W) durante 9 minutos exactos. Retirar, dejar entibiar y desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.

Tips clave para que salga perfecto