Lingote helado de tiramisú sin TACC: el postre ideal para el verano, fácil y apto celíacos

Una receta fresca, rendidora y muy vistosa que combina la textura del pionono casero con el clásico sabor del tiramisú. Esta versión, además, tiene opción sin TACC para que nadie se quede afuera del postre. La preparación es simple, lleva pocos ingredientes y el resultado parece de pastelería. La propuesta fue compartida por Paulina Cocina, referente de la cocina casera en redes.

Ingredientes (versión tradicional)

6 huevos

1 cucharada de miel

60 g de azúcar

30 g de cacao

30 g de harina 0000

Ingredientes (versión sin TACC)

6 huevos

1 cucharada de miel

60 g de azúcar

30 g de cacao

30 g de almidón de maíz

Paso a paso para el pionono (base de ambas versiones)

Batir los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr punto letra. Incorporar los ingredientes secos en forma envolvente. Volcar la preparación en una placa enmantecada y espolvoreada con cacao. Llevar a horno precalentado a 180° y cocinar durante 8 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de manipular.

Armado del lingote helado (versión con TACC)

Cortar el pionono en tiras del tamaño de una budinera.

Forrar la budinera con el pionono.

Rellenar con helado de crema o el sabor elegido.

Repetir capas de pionono y helado hasta completar.

Llevar al freezer hasta que tome firmeza.

Desmoldar y servir en rodajas.

Armado del lingote (versión sin TACC)