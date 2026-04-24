Muffins de mandarina y semillas de amapola: la receta esponjosa, fácil y con un toque cítrico

Los muffins de mandarina y semillas de amapola son una opción perfecta para quienes buscan algo dulce, liviano y con un toque diferente. La combinación del cítrico natural de la mandarina con la textura de las semillas da como resultado una preparación esponjosa, aromática y muy fácil de hacer.

Ideal para el desayuno o la merienda, esta receta no falla y se puede preparar en pocos minutos con ingredientes básicos.

Ingredientes (rinden 10 a 12 muffins)

• 2 mandarinas (jugo y ralladura)

• 2 huevos

• 120 g de azúcar

• 100 ml de aceite neutro

• 180 g de harina leudante

• 1 cucharada de semillas de amapola

• 1 pizca de sal

• 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso: cómo hacer muffins de mandarina esponjosos

Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde para muffins con pirotines o enmantecado. En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa. Agregar el aceite, el jugo y la ralladura de mandarina, junto con la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar la harina leudante tamizada, la pizca de sal y las semillas de amapola. Integrar con movimientos suaves. Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta ¾ de su capacidad. Llevar al horno durante 20 a 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar.

El secreto para que queden húmedos y con buen aroma

El truco está en usar mandarinas frescas y su ralladura, que potencia el sabor y perfuma toda la preparación. Además, el aceite ayuda a lograr una textura más húmeda que la manteca.

Variantes para potenciar la receta

Si querés llevarlos un paso más allá:

• Agregar un glaseado de azúcar y jugo de mandarina

• Sumar chips de chocolate blanco

• Reemplazar parte de la harina por integral

• Incorporar nueces o almendras picadas

Estos muffins son una opción simple pero con personalidad: esponjosos, cítricos y diferentes. Perfectos para salir de lo clásico y sumar un sabor fresco a cualquier momento del día.