Muffins de mandarina y semillas de amapola: la receta esponjosa, fácil y con un toque cítrico
Paso a paso para hacer muffins de mandarina húmedos y livianos en casa, con ingredientes simples y un sabor fresco ideal para la merienda.
Los muffins de mandarina y semillas de amapola son una opción perfecta para quienes buscan algo dulce, liviano y con un toque diferente. La combinación del cítrico natural de la mandarina con la textura de las semillas da como resultado una preparación esponjosa, aromática y muy fácil de hacer.
Ideal para el desayuno o la merienda, esta receta no falla y se puede preparar en pocos minutos con ingredientes básicos.
Ingredientes (rinden 10 a 12 muffins)
• 2 mandarinas (jugo y ralladura)
• 2 huevos
• 120 g de azúcar
• 100 ml de aceite neutro
• 180 g de harina leudante
• 1 cucharada de semillas de amapola
• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso: cómo hacer muffins de mandarina esponjosos
- Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde para muffins con pirotines o enmantecado.
- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa.
- Agregar el aceite, el jugo y la ralladura de mandarina, junto con la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Incorporar la harina leudante tamizada, la pizca de sal y las semillas de amapola. Integrar con movimientos suaves.
- Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta ¾ de su capacidad.
- Llevar al horno durante 20 a 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
El secreto para que queden húmedos y con buen aroma
El truco está en usar mandarinas frescas y su ralladura, que potencia el sabor y perfuma toda la preparación. Además, el aceite ayuda a lograr una textura más húmeda que la manteca.
Variantes para potenciar la receta
Si querés llevarlos un paso más allá:
• Agregar un glaseado de azúcar y jugo de mandarina
• Sumar chips de chocolate blanco
• Reemplazar parte de la harina por integral
• Incorporar nueces o almendras picadas
Estos muffins son una opción simple pero con personalidad: esponjosos, cítricos y diferentes. Perfectos para salir de lo clásico y sumar un sabor fresco a cualquier momento del día.
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