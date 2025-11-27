Ni lenguado ni merluza: cuál es el mejor pescado blanco para cocinar en la freidora de aire en 10 minutos
Muchas personas suelen elegir opciones clásicas de pescados como la merluza o el lenguado. Sin embargo, hay una especie que gana terreno por su sabor suave, su textura firme y su excelente rendimiento en la cocina: el abadejo de mar profundo. Este pescado se destaca por su carne más densa y consistente, ideal para preparaciones donde se busca que no se desarme.
Este pez vive en aguas frías y profundas, lo que influye de forma directa en la calidad de su carne. Su textura se mantiene más firme que la de otros pescados blancos, incluso después de la cocción, y posee un sabor delicado, sin ese aroma fuerte que otras especies liberan. Gracias a esto, es perfecto para quienes buscan comidas ligeras, saludables y fáciles de preparar.
Además de su sabor y su versatilidad, este pescado es muy elegido por su valor nutricional. Aporta proteínas magras, bajo contenido de grasa y un buen perfil de ácidos grasos omega 3. Por estas características, es uno de los filetes que mejor resultado ofrece en la freidora de aire: queda dorado por fuera, jugoso por dentro y listo en apenas 10 minutos, sin necesidad de usar aceite.
Por qué el abadejo de mar profundo es mejor que otros cortes de pescado
- Tiene una textura más firme que la merluza o el lenguado, por lo que no se rompe en la cocción.
- Ofrece un sabor suave, perfecto para combinar con condimentos sin opacarlos.
- Contiene menos grasa, ideal para preparaciones en freidora de aire.
- Se cocina de forma pareja y rápida, reduciendo tiempos sin perder jugosidad.
- Es una opción rica en proteínas y con aporte de omega 3.
Paso a paso: cómo prepar el abadejo de mar profundo
- Secá bien los filetes y rocialos apenas con aceite en spray.
- Condimentalos con sal, pimienta, pimentón, limón o mix de hierbas.
- Llevá los filetes a la freidora de aire a 190°C por 8 a 10 minutos.
- A mitad de cocción, podés darlos vuelta para un dorado parejo.
- Servilos con papas rústicas al aire, arroz con vegetales, ensalada fresca o puré de calabaza.
- Este corte es ideal para quienes quieren sumar pescado a su dieta sin complicaciones: rápido, liviano, nutritivo y con un resultado perfecto en cada cocción.
