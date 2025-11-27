Ni lenguado ni merluza: cuál es el mejor pescado blanco para cocinar en la freidora de aire en 10 minutos 

Muchas personas suelen elegir opciones clásicas de pescados como la merluza o el lenguado. Sin embargo, hay una especie que gana terreno por su sabor suave, su textura firme y su excelente rendimiento en la cocina: el abadejo de mar profundo. Este pescado se destaca por su carne más densa y consistente, ideal para preparaciones donde se busca que no se desarme.

Este pez vive en aguas frías y profundas, lo que influye de forma directa en la calidad de su carne. Su textura se mantiene más firme que la de otros pescados blancos, incluso después de la cocción, y posee un sabor delicado, sin ese aroma fuerte que otras especies liberan. Gracias a esto, es perfecto para quienes buscan comidas ligeras, saludables y fáciles de preparar.

Además de su sabor y su versatilidad, este pescado es muy elegido por su valor nutricional. Aporta proteínas magras, bajo contenido de grasa y un buen perfil de ácidos grasos omega 3. Por estas características, es uno de los filetes que mejor resultado ofrece en la freidora de aire: queda dorado por fuera, jugoso por dentro y listo en apenas 10 minutos, sin necesidad de usar aceite.

Por qué el abadejo de mar profundo es mejor que otros cortes de pescado

Tiene una textura más firme que la merluza o el lenguado, por lo que no se rompe en la cocción.

Ofrece un sabor suave, perfecto para combinar con condimentos sin opacarlos.

Contiene menos grasa, ideal para preparaciones en freidora de aire.

Se cocina de forma pareja y rápida, reduciendo tiempos sin perder jugosidad.

Es una opción rica en proteínas y con aporte de omega 3.

Paso a paso: cómo prepar el abadejo de mar profundo

Secá bien los filetes y rocialos apenas con aceite en spray.

Condimentalos con sal, pimienta, pimentón, limón o mix de hierbas.

Llevá los filetes a la freidora de aire a 190°C por 8 a 10 minutos.

A mitad de cocción, podés darlos vuelta para un dorado parejo.

Servilos con papas rústicas al aire, arroz con vegetales, ensalada fresca o puré de calabaza.