Ni detergente ni bicarbonato: cómo limpiar la bandeja del horno con una mezcla casera y sin esfuerzo
Se trata de un truco económico que permite eliminar la grasa adherida sin frotar ni usar productos abrasivos.
Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con la bandeja del horno llena de grasa pegada, manchas difíciles o restos de comida que no salen con facilidad. Esto es muy común, sobre todo si cocinás todos los días y el calor intenso fija la suciedad, haciendo que la limpieza sea cada vez más complicada.
Aunque muchas personas recurren al detergente o al bicarbonato como remedios caseros, estas opciones no siempre son las más efectivas: vinagre blanco tibio mezclado con jabón neutro y un poco de alcohol.
¿Cómo limpiar la bandeja del horno de forma efectiva?
La mejor manera de limpiarla es utilizando vinagre blanco tibio mezclado con jabón neutro y un poco de alcohol, una combinación que ayuda a disolver la grasa incrustada rápido, sin raspar y sin recurrir a productos agresivos.
Paso a paso:
- Sacá la bandeja del horno y retirale los restos de comida suelta.
- Prepará una mezcla con 50 ml de vinagre blanco tibio, 1 cucharadita de jabón líquido neutro y 1 chorrito de alcohol (etílico o isopropílico).
- Verté la mezcla sobre la superficie de la bandeja o colócala dentro de la bacha y cubrila con el preparado.
- Dejá actuar entre 20 y 30 minutos para que la grasa se ablande.
- Pasá una esponja suave o un cepillo sin fuerza excesiva.
- Enjuagá con agua caliente y secá bien antes de volver a colocarla en el horno.
Por qué usar esta mezcla en lugar de bicarbonato o detergente solo
- Disuelve la grasa sin esfuerzo: el vinagre la deshace y el alcohol acelera el proceso de evaporación.
- Evita dañar la superficie: no raya ni deteriora el material, algo común con productos abrasivos.
- Es económico: todos los ingredientes suelen estar en cualquier casa.
- Sin olores persistentes: no deja perfume químico como algunos limpiadores industriales.
- Ideal para limpieza rápida: no requiere largas sesiones de frotado.
Muchos especialistas en limpieza coinciden en que la clave está en dejar actuar la mezcla y no en frotar. Cuando los ingredientes reposan el tiempo suficiente, la suciedad se ablanda y se desprende sola, preservando la vida útil de la bandeja y dejándola con mejor aspecto.
Los elementos que componen esta mezcla suelen estar en la casa, lo que la convierte en una alternativa económica y accesible, especialmente en comparación con los productos químicos más fuertes.
