Tiramisú exprés: postre sin horno listo en 40 minutos para el calor del verano 2026
Una versión casera, fresca y rendidora del clásico italiano, ideal para estos días de calor. El paso a paso para cocinar la masa sobre la hornalla y el secreto para un armado perfecto.
Cuando el calor aprieta, la idea de encender el horno convencional se vuelve una misión imposible. Sin embargo, eso no significa renunciar a la pastelería casera. Esta receta de tiramisú exprés es la solución perfecta para quienes buscan un postre sofisticado, con cuerpo y sabor intenso, pero con un método de cocción amigable para el verano 2026: todo se resuelve sobre la hornalla.
Esta versión reemplaza las clásicas vainillas industriales por un bizcochuelo húmedo y esponjoso hecho en cacerola, lo que eleva la calidad final del postre. A continuación, la guía completa con el paso a paso, para lucirte en la mesa.
Tiramisú exprés: ficha técnica
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Dificultad: fácil.
- Porciones: 8 (en fuente rectangular).
- Clave: se cocina en función «horno de masas» (fuego corona).
Tiramisú exprés: ingredientes
Para que la receta salga perfecta, es ideal tener todos los elementos a temperatura ambiente antes de empezar.
Ingredientes para la masa (bizcochuelo):
- 300 gr. de azúcar.
- 200 gr. de aceite de girasol.
- 4 huevos.
- Esencia de vainilla (cantidad necesaria).
- 400 gr. de harina leudante.
- 200 gr. de leche.
Ingredientes para el relleno y armado:
- 350 gr. de crema de leche.
- 350 gr. de queso crema (tipo mascarpone o queso crema firme).
- 2 tazas de café fuerte (ya preparado).
- Licor de café (a gusto).
- 200 gr. de chocolate para rallar.
- 50 gr. de cacao amargo para espolvorear.
Tiramisú exprés: preparación paso a paso
La mezcla del bizcochuelo.
- En un bowl amplio, colocá el azúcar y el aceite de girasol; integrá bien ambos ingredientes.
- Incorporá los huevos de a uno (para asegurar que se emulsionen bien) y sumá un chorrito de esencia de vainilla.
- Mezclá enérgicamente.
El punto de la masa.
- Agregá la harina leudante (previamente tamizada para evitar grumos) alternándola con la leche.
- El objetivo es lograr una preparación homogénea y lisa.
Cocción sin horno (Fuego Corona).
- Volcá la preparación en la cacerola o fuente rectangular (preferentemente con antiadherente o lubricada).
- Tapá y cociná a Fuego Corona (el fuego más bajo de la hornalla, que apenas toca la base de la olla) hasta finalizar la cocción.
- Para chequear, podés insertar un palillo; si sale seco, ya está listo.
El armado final.
Una vez cocido, desmoldá el bizcochuelo y dejalo entibiar. Cortalo horizontalmente en dos o tres capas (según la altura que haya logrado).
- Base: Colocá la primera capa de masa y embebela generosamente con la mezcla de café y licor.
- Relleno: Untá una capa de la mezcla de crema de leche y queso crema batidos. Rallá chocolate por encima.
- Repetición: Colocá la segunda capa de masa y repetí el procedimiento (café + crema + chocolate).
- Toque final: Terminá con una última capa de crema y espolvoreá con el cacao amargo tamizado.
Tip: Este postre alcanza su mejor punto cuando se lo deja reposar en la heladera y se sirve bien frío.
