Tiramisú exprés: postre sin horno listo en 40 minutos para el calor del verano 2026

Cuando el calor aprieta, la idea de encender el horno convencional se vuelve una misión imposible. Sin embargo, eso no significa renunciar a la pastelería casera. Esta receta de tiramisú exprés es la solución perfecta para quienes buscan un postre sofisticado, con cuerpo y sabor intenso, pero con un método de cocción amigable para el verano 2026: todo se resuelve sobre la hornalla.

Esta versión reemplaza las clásicas vainillas industriales por un bizcochuelo húmedo y esponjoso hecho en cacerola, lo que eleva la calidad final del postre. A continuación, la guía completa con el paso a paso, para lucirte en la mesa.

Tiramisú exprés: ficha técnica

Tiempo de preparación: 40 minutos.

40 minutos. Dificultad: fácil.

fácil. Porciones: 8 (en fuente rectangular).

8 (en fuente rectangular). Clave: se cocina en función «horno de masas» (fuego corona).

Tiramisú exprés: ingredientes

Para que la receta salga perfecta, es ideal tener todos los elementos a temperatura ambiente antes de empezar.

Ingredientes para la masa (bizcochuelo):

300 gr. de azúcar.

200 gr. de aceite de girasol.

4 huevos.

Esencia de vainilla (cantidad necesaria).

400 gr. de harina leudante.

200 gr. de leche.

Ingredientes para el relleno y armado:

350 gr. de crema de leche.

350 gr. de queso crema (tipo mascarpone o queso crema firme).

2 tazas de café fuerte (ya preparado).

Licor de café (a gusto).

200 gr. de chocolate para rallar.

50 gr. de cacao amargo para espolvorear.

Tiramisú exprés: preparación paso a paso

La mezcla del bizcochuelo.

En un bowl amplio, colocá el azúcar y el aceite de girasol; integrá bien ambos ingredientes.

Incorporá los huevos de a uno (para asegurar que se emulsionen bien) y sumá un chorrito de esencia de vainilla.

Mezclá enérgicamente.

El punto de la masa.

Agregá la harina leudante (previamente tamizada para evitar grumos) alternándola con la leche.

El objetivo es lograr una preparación homogénea y lisa.

Cocción sin horno (Fuego Corona).

Volcá la preparación en la cacerola o fuente rectangular (preferentemente con antiadherente o lubricada).

Tapá y cociná a Fuego Corona (el fuego más bajo de la hornalla, que apenas toca la base de la olla) hasta finalizar la cocción.

(el fuego más bajo de la hornalla, que apenas toca la base de la olla) hasta finalizar la cocción. Para chequear, podés insertar un palillo; si sale seco, ya está listo.

El armado final.

Una vez cocido, desmoldá el bizcochuelo y dejalo entibiar. Cortalo horizontalmente en dos o tres capas (según la altura que haya logrado).

Base: Colocá la primera capa de masa y embebela generosamente con la mezcla de café y licor.

Colocá la primera capa de masa y embebela generosamente con la mezcla de café y licor. Relleno: Untá una capa de la mezcla de crema de leche y queso crema batidos. Rallá chocolate por encima.

Untá una capa de la mezcla de crema de leche y queso crema batidos. Rallá chocolate por encima. Repetición: Colocá la segunda capa de masa y repetí el procedimiento (café + crema + chocolate).

Colocá la segunda capa de masa y repetí el procedimiento (café + crema + chocolate). Toque final: Terminá con una última capa de crema y espolvoreá con el cacao amargo tamizado.

Tip: Este postre alcanza su mejor punto cuando se lo deja reposar en la heladera y se sirve bien frío.