Ola de calor en Argentina: Cómo hacer para ahorrar energía y cuidar el aire acondicionado

Las altas temperaturas no dan tregua en gran parte del país y el uso de los aires acondicionados se vuelve indispensable para sobrellevar las jornadas agobiantes. Sin embargo, el confort térmico suele chocar de frente con el costo de las facturas de luz, que en los últimos meses sufrieron incrementos considerables. En este contexto, optimizar el consumo no es solo una cuestión de conciencia ambiental, sino una necesidad económica para los hogares argentinos.

Según datos del sector, durante los meses de verano el consumo residencial puede dispararse entre un 30% y un 60%, un incremento traccionado casi exclusivamente por la refrigeración de ambientes. Este fenómeno no solo presiona el bolsillo de los usuarios, sino que también pone al límite la capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional. Por eso, adoptar medidas inteligentes se vuelve fundamental para transitar el pico de calor sin sorpresas a fin de mes.

Consejos para un uso eficiente del aire acondicionado

El aire acondicionado es, sin dudas, el mayor responsable del gasto eléctrico en verano, llegando a consumir entre 1.000 y 2.500 watts dependiendo de su potencia. La clave para que su uso no sea prohibitivo reside en la temperatura: los especialistas de Adeera recomiendan fijar el equipo entre los 24° y 26° grados. Es importante entender que cada grado que se baja por debajo de ese rango implica un aumento del 8% en el consumo de energía.

Además, existen tácticas complementarias que mejoran el rendimiento del equipo sin gastar de más. Mantener las puertas y ventanas herméticamente cerradas es esencial para evitar fugas de frío, así como también bajar persianas o cortinas durante las horas de sol directo para que el ambiente no se recaliente. Un gran aliado es el ventilador: usarlo en conjunto con el aire permite circular mejor el aire fresco y reduce la exigencia sobre el compresor del split.

Cuáles son los electrodomésticos que más gastan

Para organizar el presupuesto del hogar, es vital conocer el impacto de otros artefactos que solemos usar con frecuencia. Por ejemplo, la pava eléctrica y el horno eléctrico son dispositivos de alto consumo, con valores que oscilan entre los 1.500 y 2.000 watts. Ante esto, la recomendación es evitar el uso simultáneo de estos aparatos de gran potencia para no generar picos de demanda que puedan afectar la instalación interna o la red del barrio.

Por otro lado, la heladera representa un consumo constante que no se puede interrumpir, pero sí optimizar. Asegurarse de que los burletes cierren correctamente y evitar abrirla innecesariamente son pasos básicos para que el motor no trabaje de más. En cuanto al lavado de ropa, se aconseja utilizar programas cortos y con agua fría, aprovechando siempre la capacidad máxima de carga del lavarropas para reducir la cantidad de ciclos semanales.

Finalmente, la iluminación LED sigue siendo la inversión más rentable a corto plazo, ya que reduce hasta un 80% el consumo respecto a las viejas lámparas. Combinar estos cambios tecnológicos con hábitos simples, como planchar o lavar la ropa en horarios de menor demanda (mañana temprano o noche tarde), permitirá que los 14,5 millones de usuarios del país puedan sobrellevar el verano con un servicio más estable y facturas más pagables.