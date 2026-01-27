Altas temperaturas: cinco consejos para tener un consumo eficiente de la energía en verano

Durante el verano, el consumo puede incrementarse entre un 30% y un 60%. (Foto: archivo).

El verano no da tregua, y el calor no solo hace transpirar a las personas, sino también a sus bolsillos cuando llegan las boletas de luz. Ante un nuevo aumento de las temperaturas en gran parte del país, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) dio algunos tips para hacer un uso eficiente de la energía eléctrica.

En promedio, un hogar residencial utiliza entre 250 y 350 kWh por mes en condiciones normales. Pero durante el verano, ese consumo puede incrementarse entre un 30% y un 60%, principalmente por el uso de equipos de refrigeración.

Las medidas recomendadas no solo tienen la función de cuidar el bolsillo de quien consume la energía, sino también de contribuir al buen funcionamiento del sistema en los momentos de mayor demanda eléctrica. Entre los principales consejos se destacan:

Ajustar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C: Cada grado por debajo incrementa el consumo en aproximadamente un 8%. Apagar los equipos en ambientes desocupados y complementarlos con ventiladores mejora la eficiencia. Además, asegurar puertas y ventanas antes de encenderlos ayuda a evitar pérdidas de frío y optimiza su rendimiento.

Evitar la simultaneidad de equipos de alto consumo: El uso al mismo tiempo de varios artefactos eléctricos incrementa la demanda sobre la red. Separar los horarios de funcionamiento -como en el caso del aire acondicionado y el lavarropas- logra un uso más eficiente de la energía.

Planchar y lavar en horarios de menor demanda: Realizar estas actividades temprano por la mañana o al anochecer no reduce la energía total consumida, pero sí ayuda a disminuir los picos de demanda del sistema.

Optimizar la iluminación: Aprovechar la luz natural durante el día y reemplazar lámparas incandescentes o de bajo consumo por tecnología LED, permite ahorrar hasta un 80% de energía.

Desconectar electrodomésticos en stand-by: Aunque no estén en uso, continúan consumiendo energía. Este consumo innecesario puede representar entre un 5% y un 10% del total de la factura eléctrica.

¿Qué electrodomésticos consumen más energía?

Conocer cuáles son los electrodomésticos de mayor consumo también es importante para promover un uso responsable de la energía y asegurar un ahorro en la boleta. En base a los valores aproximados, según uso y modelo, se destacan:

Aire acondicionado: entre 1.000 y 2.500 W.

Horno eléctrico: entre 1.500 y 2.000 W.

Pava eléctrica: entre 1.500 y 2.000 W.

Lavarropas: entre 500 y 2.000 W por ciclo, según temperatura del agua.

Heladera: entre 100 y 300 W (consumo continuo).