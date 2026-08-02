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Pan relleno de jamón y queso: la receta fácil para un almuerzo o una picada irresistible

Con una masa casera, pocos ingredientes y un relleno bien abundante, este pan de jamón y queso es ideal para compartir en familia, llevar a una reunión o disfrutar recién salido del horno.

Redacción

Por Redacción

El pan relleno de jamón y queso es una de esas recetas que nunca fallan. Se prepara con ingredientes simples, tiene una miga esponjosa y un relleno que se funde durante la cocción, logrando un resultado delicioso. Además, admite distintas variantes según los gustos de cada uno.

Ingredientes para el pan relleno de jamón y queso

Para la masa

  • 500 g de harina 000
  • 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)
  • 250 ml de agua tibia
  • 50 ml de leche tibia
  • 50 ml de aceite
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal

Para el relleno

  • 250 g de jamón cocido en fetas
  • 250 g de queso mozzarella o queso cremoso
  • 50 g de queso rallado (opcional)
  • Orégano a gusto
  • Pimienta negra recién molida

Para pintar

  • 1 huevo batido
  • Semillas de sésamo o de amapola (opcional)

Paso a paso: cómo hacer pan relleno de jamón y queso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume.
  2. Colocar la harina y la sal en un bowl. Incorporar la mezcla de levadura, la leche y el aceite.
  3. Amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
  4. Cubrir y dejar levar aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño.
  5. Estirar la masa formando un rectángulo de unos 5 milímetros de espesor.
  6. Distribuir las fetas de jamón, luego el queso y espolvorear con orégano, pimienta y queso rallado si se desea.
  7. Enrollar con cuidado, como si fuera un pionono, y cerrar bien los extremos para evitar que el queso se escape durante la cocción.
  8. Colocar sobre una placa enmantecada o con papel manteca, con el cierre hacia abajo.
  9. Pintar con huevo batido y, si se desea, agregar semillas por encima.
  10. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que el pan esté bien dorado.

Consejos para que quede perfecto

  • Esperar al menos 10 minutos antes de cortarlo para que el queso no se derrame.
  • Se puede agregar aceitunas, tomates secos, morrones asados o cebolla caramelizada para darle más sabor.
  • También es posible preparar una versión con queso azul, salame, panceta o espinaca.
  • Si sobra, se conserva en la heladera hasta tres días y puede recalentarse en horno o air fryer para recuperar su textura crujiente.

Este pan relleno de jamón y queso funciona como plato principal acompañado de una ensalada, para una picada entre amigos o incluso como opción para llevar al trabajo. Su combinación de masa casera y queso fundido lo convierte en una receta clásica, rendidora y muy fácil de preparar.


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El pan relleno de jamón y queso es una de esas recetas que nunca fallan. Se prepara con ingredientes simples, tiene una miga esponjosa y un relleno que se funde durante la cocción, logrando un resultado delicioso. Además, admite distintas variantes según los gustos de cada uno.

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