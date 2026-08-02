Pan relleno de jamón y queso: la receta fácil para un almuerzo o una picada irresistible

El pan relleno de jamón y queso es una de esas recetas que nunca fallan. Se prepara con ingredientes simples, tiene una miga esponjosa y un relleno que se funde durante la cocción, logrando un resultado delicioso. Además, admite distintas variantes según los gustos de cada uno.

Ingredientes para el pan relleno de jamón y queso

Para la masa

500 g de harina 000

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

250 ml de agua tibia

50 ml de leche tibia

50 ml de aceite

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

Para el relleno

250 g de jamón cocido en fetas

250 g de queso mozzarella o queso cremoso

50 g de queso rallado (opcional)

Orégano a gusto

Pimienta negra recién molida

Para pintar

1 huevo batido

Semillas de sésamo o de amapola (opcional)

Paso a paso: cómo hacer pan relleno de jamón y queso

Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume. Colocar la harina y la sal en un bowl. Incorporar la mezcla de levadura, la leche y el aceite. Amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrir y dejar levar aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño. Estirar la masa formando un rectángulo de unos 5 milímetros de espesor. Distribuir las fetas de jamón, luego el queso y espolvorear con orégano, pimienta y queso rallado si se desea. Enrollar con cuidado, como si fuera un pionono, y cerrar bien los extremos para evitar que el queso se escape durante la cocción. Colocar sobre una placa enmantecada o con papel manteca, con el cierre hacia abajo. Pintar con huevo batido y, si se desea, agregar semillas por encima. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que el pan esté bien dorado.

Consejos para que quede perfecto

Esperar al menos 10 minutos antes de cortarlo para que el queso no se derrame.

Se puede agregar aceitunas, tomates secos, morrones asados o cebolla caramelizada para darle más sabor.

También es posible preparar una versión con queso azul, salame, panceta o espinaca.

Si sobra, se conserva en la heladera hasta tres días y puede recalentarse en horno o air fryer para recuperar su textura crujiente.

Este pan relleno de jamón y queso funciona como plato principal acompañado de una ensalada, para una picada entre amigos o incluso como opción para llevar al trabajo. Su combinación de masa casera y queso fundido lo convierte en una receta clásica, rendidora y muy fácil de preparar.