Con huevo y pocos ingredientes: así se preparan los «egg bites» proteicos que son tendencia

Los egg bites son una de las preparaciones que más crecieron en popularidad entre quienes buscan desayunos o colaciones saludables. Elaborados principalmente con huevo y otros ingredientes ricos en proteínas, se destacan por ser fáciles de hacer, versátiles y aptos para conservar en la heladera o el freezer.

Su principal ventaja es el alto aporte proteico, que ayuda a aumentar la sensación de saciedad y favorece el mantenimiento de la masa muscular. Además, pueden personalizarse con verduras, quesos, jamón, pollo o salmón, según las preferencias de cada persona.

¿Cómo preparar egg bites proteicos?

Para una versión sencilla se necesitan:

6 huevos.

150 gramos de queso cottage o queso crema light.

100 gramos de jamón de pavo o pechuga de pollo desmenuzada.

40 gramos de queso rallado light.

Espinaca picada (opcional).

Sal, pimienta y ajo en polvo.

La preparación consiste en licuar los huevos con el queso cottage hasta obtener una mezcla homogénea. Luego se incorporan el resto de los ingredientes, se distribuye la preparación en moldes para muffins previamente engrasados y se hornea a 170 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que los bocados estén firmes.

¿Cuántas proteínas aportan?

Si la receta rinde seis unidades, cada egg bite aporta aproximadamente:

Entre 11 y 13 gramos de proteínas.

Entre 90 y 110 calorías.

De 5 a 6 gramos de grasas.

Entre 1 y 2 gramos de carbohidratos.

Estos valores pueden variar según los ingredientes utilizados.

Una opción ideal para el meal prep

Otra de las ventajas de esta preparación es que puede elaborarse con anticipación. Los egg bites se conservan hasta cuatro días en la heladera o dos meses en el freezer. Al momento de consumirlos, basta con calentarlos unos segundos en el microondas.

Además de la versión clásica, existen múltiples combinaciones, como espinaca y queso feta, brócoli con cheddar light, jamón con morrón o salmón ahumado con queso crema light y ciboulette, lo que permite adaptar la receta a distintos gustos sin perder su aporte nutricional.