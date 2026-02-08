Cómo lograr una cena de restaurante en casa para el 14 de febrero con esta receta de salmón a la naranja
Un plato simple, vistoso y lleno de sabor para convertir la cena del 14 de febrero en un momento especial.
Para quienes buscan sorprender este Día de los Enamorados con una cena especial, el salmón a la naranja es una apuesta segura: delicado, aromático y con una presentación que luce de restaurante sin requerir técnicas complicadas.
La combinación entre la suavidad del salmón y el toque cítrico, apenas dulce y especiado de la salsa, convierte a este plato en una opción ideal para una velada íntima. El secreto está en lograr un buen sellado del pescado y una reducción justa de la salsa para que abrace los sabores sin opacarlos.
Ingredientes (para 2 personas)
- 2 filetes de salmón fresco
- Jugo de 2 naranjas
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Preparar la salsa: mezclar en un bowl el jugo de naranja, la miel y el jengibre rallado. Reservar.
- Condimentar el salmón: secar bien los filetes con papel de cocina y salpimentar de ambos lados.
- Sellar el pescado: en una sartén caliente con manteca o aceite, colocar el salmón con la piel hacia abajo y cocinar sin mover durante 3 a 4 minutos, hasta que esté dorado.
- Dar vuelta: girar el filete y cocinar 2 minutos más.
- Agregar la salsa: bajar el fuego, incorporar la mezcla de naranja y dejar reducir hasta que espese levemente y glasee el salmón.
Con qué acompañarlo
- Puré de papas cremoso
- Ensalada fresca de hojas verdes
- Arroz basmati para una opción más liviana
Un plato vistoso, perfumado y equilibrado, perfecto para celebrar el amor también desde la cocina.
