Cómo lograr una cena de restaurante en casa para el 14 de febrero con esta receta de salmón a la naranja

Un plato simple, vistoso y lleno de sabor para convertir la cena del 14 de febrero en un momento especial.

Salmón a la naranja. Imagen generada con IA.

Para quienes buscan sorprender este Día de los Enamorados con una cena especial, el salmón a la naranja es una apuesta segura: delicado, aromático y con una presentación que luce de restaurante sin requerir técnicas complicadas.

La combinación entre la suavidad del salmón y el toque cítrico, apenas dulce y especiado de la salsa, convierte a este plato en una opción ideal para una velada íntima. El secreto está en lograr un buen sellado del pescado y una reducción justa de la salsa para que abrace los sabores sin opacarlos.

Ingredientes (para 2 personas)

  • 2 filetes de salmón fresco
  • Jugo de 2 naranjas
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Preparar la salsa: mezclar en un bowl el jugo de naranja, la miel y el jengibre rallado. Reservar.
  2. Condimentar el salmón: secar bien los filetes con papel de cocina y salpimentar de ambos lados.
  3. Sellar el pescado: en una sartén caliente con manteca o aceite, colocar el salmón con la piel hacia abajo y cocinar sin mover durante 3 a 4 minutos, hasta que esté dorado.
  4. Dar vuelta: girar el filete y cocinar 2 minutos más.
  5. Agregar la salsa: bajar el fuego, incorporar la mezcla de naranja y dejar reducir hasta que espese levemente y glasee el salmón.

Con qué acompañarlo

  • Puré de papas cremoso
  • Ensalada fresca de hojas verdes
  • Arroz basmati para una opción más liviana

Un plato vistoso, perfumado y equilibrado, perfecto para celebrar el amor también desde la cocina.


