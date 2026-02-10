Cómo hacer torta trufa sin horno: el postre ideal para celebrar San Valentín en casa

Postre sin horno para el Día de los Enamorados. Imagen generada con IA.

Para quienes buscan una propuesta casera, sencilla y rendidora para celebrar San Valentín, esta torta trufa sin horno se presenta como una opción ideal. Combina ingredientes clásicos como vainillas, dulce de leche, crema y chocolate en una preparación rápida, sin cocción y con una textura que sorprende. Además, permite dos formas de presentación —freezada o fría de heladera— que transforman el mismo postre en dos experiencias distintas para compartir.

Ingredientes

Para la base tipo trufa

21 vainillas

150 g de dulce de leche clásico (no repostero)

50 ml de coñac

Para la capa cremosa

200 ml de crema de leche para batir

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 g de chocolate con maní picado

Para la decoración

Chocolate con maní picado extra

Merenguitos

Cubanitos

Paso a paso

1. Preparar la trufa

Desmenuzar las vainillas con las manos en un bowl. En otro recipiente, mezclar el dulce de leche con el coñac. Incorporar de a poco esta mezcla a las vainillas hasta lograr una textura húmeda y moldeable, similar a una trufa.

2. Formar la base

Colocar la preparación en una tartera de 22 cm. Distribuir de manera uniforme sin aplastar. Llevar al freezer mientras se prepara la capa superior.

3. Batir la crema

En un bowl, batir la crema de leche junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr punto chantilly. Agregar el chocolate con maní picado y mezclar.

4. Armar el postre

Volcar la crema sobre la base de trufa. Decorar con más chocolate, merenguitos y cubanitos.

5. Tiempo de frío

Llevar al freezer por al menos dos horas.

Puede presentarse bien freezada, con textura similar a una torta helada, o fría de heladera, donde adquiere una consistencia más cremosa.