Cómo hacer torta trufa sin horno: el postre ideal para celebrar San Valentín en casa
Una preparación sin horno, rápida y con ingredientes fáciles de conseguir que combina dulce de leche, crema y chocolate en un postre pensado para compartir.
Para quienes buscan una propuesta casera, sencilla y rendidora para celebrar San Valentín, esta torta trufa sin horno se presenta como una opción ideal. Combina ingredientes clásicos como vainillas, dulce de leche, crema y chocolate en una preparación rápida, sin cocción y con una textura que sorprende. Además, permite dos formas de presentación —freezada o fría de heladera— que transforman el mismo postre en dos experiencias distintas para compartir.
Ingredientes
Para la base tipo trufa
- 21 vainillas
- 150 g de dulce de leche clásico (no repostero)
- 50 ml de coñac
Para la capa cremosa
- 200 ml de crema de leche para batir
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 g de chocolate con maní picado
Para la decoración
- Chocolate con maní picado extra
- Merenguitos
- Cubanitos
Paso a paso
1. Preparar la trufa
Desmenuzar las vainillas con las manos en un bowl. En otro recipiente, mezclar el dulce de leche con el coñac. Incorporar de a poco esta mezcla a las vainillas hasta lograr una textura húmeda y moldeable, similar a una trufa.
2. Formar la base
Colocar la preparación en una tartera de 22 cm. Distribuir de manera uniforme sin aplastar. Llevar al freezer mientras se prepara la capa superior.
3. Batir la crema
En un bowl, batir la crema de leche junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr punto chantilly. Agregar el chocolate con maní picado y mezclar.
4. Armar el postre
Volcar la crema sobre la base de trufa. Decorar con más chocolate, merenguitos y cubanitos.
5. Tiempo de frío
Llevar al freezer por al menos dos horas.
Puede presentarse bien freezada, con textura similar a una torta helada, o fría de heladera, donde adquiere una consistencia más cremosa.
