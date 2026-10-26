Plátano brûlée: una receta fácil para preparar un postre caramelizado en casa

El plátano brûlée es una versión del tradicional postre francés crème brûlée, que se caracteriza por su superficie de azúcar caramelizada y crujiente. En esta receta, la fruta se convierte en protagonista y aporta una textura suave que contrasta con la cobertura dorada.

Es una preparación ideal para quienes buscan un postre diferente, fácil de hacer y con ingredientes que suelen estar disponibles en casa. Se puede servir después del almuerzo o la cena, y también acompañar con yogur, helado o un toque de canela.

Ingredientes para preparar plátano brûlée

2 plátanos maduros, pero firmes.

2 cucharadas de azúcar, preferentemente rubia.

Una pizca de canela (opcional).

Unas gotas de jugo de limón (opcional).

Paso a paso: cómo hacer plátano brûlée

1. Preparar la fruta. Pelar los plátanos y cortarlos por la mitad a lo largo. Si se desea, agregar unas gotas de limón para equilibrar el dulzor.

2. Incorporar el azúcar. Colocar las mitades en una fuente apta para horno y distribuir el azúcar sobre la superficie cortada. Se puede sumar una pizca de canela para aportar aroma.

3. Caramelizar. Utilizar un soplete de cocina para dorar el azúcar hasta que se forme una capa fina y crocante. Si no se cuenta con uno, colocar la preparación bajo el grill del horno, a temperatura alta, durante unos minutos, vigilando constantemente para evitar que se queme.

4. Dejar reposar. Esperar uno o dos minutos para que el caramelo se endurezca antes de servir. La superficie debe quedar crujiente y el interior de la fruta, tierno.

Consejos para que quede perfecto

La elección de los plátanos es importante: conviene utilizar ejemplares maduros, pero que todavía mantengan su forma. Si están demasiado blandos, pueden desarmarse durante la cocción.

Para lograr una cobertura crocante, el azúcar debe distribuirse en una capa fina y uniforme. El postre se disfruta mejor recién preparado, cuando el caramelo conserva su textura.

También se puede servir con yogur natural, frutos rojos o una pequeña porción de helado. Así, una fruta cotidiana se transforma en una opción dulce, sencilla y con una presentación especial.