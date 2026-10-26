Transfemicidio de Azul Semeñenko: tribunal revisor confirmó la prisión preventiva de Roberto Daniel Sánchez

Un tribunal revisor integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Maximiliano Bagnat y la jueza Carolina García confirmó por unanimidad la prórroga de la prisión preventiva para Roberto Daniel Sánchez, declarado responsable del transfemicidio de Azul Semeñenko.

De esta manera, los magistrados ratificaron la resolución dictada previamente por el juez Luciano Hermosilla, quien el pasado 21 de octubre había dispuesto extender la medida cautelar por el plazo de seis meses.

Incremento de riesgos procesales

Durante la audiencia, el tribunal evaluó que la decisión anterior no fue arbitraria y se encontró plenamente ajustada a derecho. Los jueces destacaron que los riesgos procesales fueron ratificados en reiteradas oportunidades a lo largo del proceso por distintos magistrados.

Asimismo, subrayaron que tras la declaración de responsabilidad emitida por un jurado popular —bajo una calificación legal que prevé una pena de prisión perpetua— dichos riesgos procesales se encuentran notoriamente incrementados, lo que justifica la continuidad del encierro preventivo.

Perspectiva de género y compromisos internacionales

En sus fundamentos, el tribunal remarcó que la resolución se sustenta también en los lineamientos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada por la República Argentina.

En este sentido, los jueces recordaron que el tratado internacional obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias durante el proceso penal para garantizar que los hechos de esta gravedad no queden impunes y se asegure la efectiva realización de la justicia.