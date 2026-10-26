Cuatro policías de Roca esperan la pena por vejaciones y amenazas: la Fiscalía pidió hasta 4 años y 10 meses

La Fiscalía pidió penas de prisión efectiva de entre 4 años y 2 meses y 4 años y 10 meses para cuatro policías declarados responsables penales por privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, severidades y amenazas con arma contra dos adolescentes en Roca. La defensa reclamó condenas de ejecución condicional y el mínimo legal previsto para los delitos.

El pedido se formuló durante la audiencia de cesura, la etapa del juicio en la que se discute la pena. Los hechos ocurrieron en junio de 2024 en el playón deportivo del barrio Alta Barda. El Tribunal Colegiado dará a conocer la sentencia el lunes 2 de noviembre, a las 12, en los Tribunales de la ciudad.

Las penas que solicitó la Fiscalía

El fiscal del caso, Gastón Britos Rubiolo, pidió 4 años y 10 meses de prisión efectiva para Jorge Luis Espinoza; 4 años y 8 meses para Mauricio Omar Escobar; 4 años y 4 meses para Ana María Marilaf, y 4 años y 2 meses para Betiana Soledad Beltrán.

Además, requirió la inhabilitación especial para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de las condenas y el pago de las costas procesales.

Para fundamentar el cumplimiento efectivo, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los agentes actuaron de manera dolosa, fuera de su jurisdicción autorizada y con armas reglamentarias de 9 milímetros para amedrentar a los adolescentes. También destacó las lesiones físicas, las secuelas psicológicas acreditadas mediante entrevistas en Cámara Gesell y las maniobras que, según la acusación, buscaron entorpecer la investigación.

Entre esos elementos mencionó un presunto “pacto de silencio” y los intentos de eliminar evidencia en la sede del Siarme. También señaló una lesión provocada por el rebote de perdigones de una escopeta tipo Itaka y la falta de arrepentimiento de los imputados.

La defensa pidió condenas en suspenso

Las defensas rechazaron el planteo fiscal y solicitaron penas de ejecución condicional. El abogado Juan Pablo Chirinos pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para su asistido. Argumentó que no había elementos para justificar el encierro efectivo y destacó su situación familiar y sus tareas de cuidado. También propuso cursos sobre derechos humanos y violencia institucional como pauta de conducta.

Por su parte, la defensora Flavia Rojas sostuvo que el pedido de la Fiscalía no contemplaba la historia personal de su asistida ni los testimonios que la describían como una persona pacífica. Los abogados Federico Diorio y Oscar Pineda adhirieron al pedido del mínimo legal, con pautas de conducta y presentaciones trimestrales.

El tribunal dará a conocer la sentencia

El tribunal está integrado por Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Sus integrantes fijaron la lectura de la sentencia para el lunes 2 de noviembre al mediodía, cuando se conocerán las penas para los cuatro agentes.