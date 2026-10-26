Panorama preocupante en Alpine: «No tenemos nada en preparación de aquí al final de temporada»

El team francés quedó muy comprometido en la lucha por el 5° puesto del campeonato de constructores.

Por los rendimientos deportivos y las declaraciones de sus protagonistas, el equipo Alpine parece comenzar a despedirse de la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Si bien todavía existen chances matemáticas, lo ocurrido en las últimas competencias, sumado a lo apreciado ayer en el Circuito de las Américas (Estados Unidos), plantea un panorama preocupante para el team francés y la chance de establecerse como “el mejor del resto” en la tabla de equipos.

Más desalentador resulta escuchar las declaraciones del propio Pierre Gasly, piloto principal del team con sede en Enstone, que apenas rescató un punto ayer en COTA.

«No creo que pudiéramos haber conseguido más de lo que conseguimos hoy (por ayer), así que, en ese sentido, creo que podemos estar satisfechos«, comentó ante la prensa post competencia, luego de culminar 10° y detrás del neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls, uno de los rivales directos.

«Si yo fuera el director financiero del equipo, puedes estar seguro de que llevaría todas las mejoras que pudiera hasta final de año«, bromeó el francés en diálogo con la F1 TV, luego del GP en Austin, aunque con un claro dejo de insatisfacción.

Y agregó: «Pero sí, creo que estamos prácticamente en el límite de nuestro techo presupuestario. Y desde el punto de vista estratégico, no tenemos nada en preparación. Así que este es el coche que tendremos hasta final de año».

De acuerdo a lo comentado por Gasly, Alpine deberá rebuscárselas con lo existente e implorar no padecer mayores contratiempos mecánicos de aquí a final de temporada. Por delante quedan cinco competencias para el telón final, siendo el próximo desafío el Gran Premio de México el fin de semana venidero.

Despite coming away from Austin with a point, it wasn’t the smoothest of weekends for us. We’ll be looking to keep going in Mexico City this week 👌 https://t.co/xkdWgdsNTs — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 26, 2026

¿Habrá milagro como en 2024?

Alpine pasó la mayor parte de la temporada en una cerrada lucha con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores, pero en las últimas carreras vio cómo la diferencia se agrandaba en favor del equipo de Faenza, que ahora tiene 33 unidades sobre la escudería de Enstone.

Aunque admite que la distancia es grande, Gasly pero no pierde la esperanza. El antecedente de hace dos años, cuando la escuadra aprovechó una carrera con lluvia en Interlagos para lograr un doble podio, es sustento suficiente para creer en los milagros e intentar revertir la situación.

«Quedan cinco carreras. Hay una gran diferencia en el campeonato, pero nada es imposible. Recuerdo que en 2024 tuvimos un año terrible y llegamos a Brasil. Y, de repente, tuvimos a los dos Alpine en segundo y tercer lugar. Así que, por ahora, todavía podemos soñar», expresó.