Cómo eliminar el mal olor de la heladera: el error que muchos cometen al limpiarla

Abrir la heladera y encontrar un olor desagradable es un problema frecuente, especialmente cuando llegan los días de calor. Aunque muchas personas recurren al bicarbonato o al vinagre, el verdadero secreto para eliminar los malos olores es identificar su origen y limpiar correctamente el interior.

Los alimentos deteriorados, los envases abiertos y los pequeños derrames pueden generar olores persistentes. La buena noticia es que no hacen falta productos costosos ni mezclas complicadas para mantener la heladera limpia y fresca.

Cómo eliminar el mal olor de la heladera: el truco más efectivo

El primer paso es revisar todos los alimentos y retirar aquellos que estén vencidos, deteriorados o presenten signos de moho.

Después, se recomienda realizar una limpieza sencilla:

Vaciar la heladera y mantener los alimentos perecederos refrigerados mientras se limpia. Retirar los cajones y estantes para lavarlos por separado. Limpiar el interior con agua tibia y detergente suave, utilizando un paño o esponja no abrasiva. Enjuagar y secar bien todas las superficies. Volver a colocar los alimentos en recipientes limpios y correctamente cerrados.

Un detalle importante es limpiar inmediatamente cualquier derrame, especialmente si proviene de carnes crudas.

¿Sirve el bicarbonato para quitar los olores de la heladera?

El bicarbonato de sodio puede ayudar a reducir determinados olores cuando se coloca en un recipiente abierto dentro de la heladera.

Sin embargo, su efecto es limitado y no reemplaza la limpieza ni elimina el problema si hay alimentos en mal estado.

Por eso, antes de utilizar cualquier truco casero, es fundamental revisar el contenido del electrodoméstico.

Los alimentos que nunca conviene guardar destapados

Una de las claves para prevenir los malos olores es almacenar correctamente los alimentos.

Conviene mantener siempre protegidos:

Carnes y pescados crudos: en recipientes cerrados que eviten derrames.

en recipientes cerrados que eviten derrames. Comidas cocidas y sobras: en envases herméticos.

en envases herméticos. Quesos de olor intenso: correctamente envueltos.

correctamente envueltos. Cebolla cortada: dentro de un recipiente tapado.

dentro de un recipiente tapado. Salsas y preparaciones caseras: refrigeradas y bien cerradas.

Además, es importante mantener la heladera a 4 °C o menos para favorecer una conservación segura.

El secreto para mantener la heladera limpia por más tiempo

La mejor manera de evitar los malos olores es revisar los alimentos semanalmente, limpiar los derrames apenas ocurren y mantener los recipientes cerrados.

También conviene evitar sobrecargar los estantes, ya que el aire frío necesita circular correctamente.

En definitiva, una heladera sin malos olores no depende de utilizar aromatizantes, sino de mantener una buena higiene y organización. Con estos hábitos sencillos, es posible conservar mejor los alimentos y evitar olores desagradables.