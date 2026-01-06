Qué significa que alguien tenga una planta sobre la heladera, según el Feng Shui

Las plantas ocupan un lugar central en la decoración del hogar, no solo por su valor estético, sino también por los beneficios que aportan al bienestar general. Muchas especies se adaptan mejor a los espacios interiores y, además de embellecer, ayudan a purificar el ambiente y reducir toxinas, convirtiéndose en aliadas ideales para la vida cotidiana.

Dentro de la casa, suelen ubicarse en ambientes como el living, los dormitorios o la cocina. En este último espacio, una práctica cada vez más frecuente es colocar plantas sobre la heladera, especialmente cuando hay poco lugar disponible. Este hábito, que combina funcionalidad y diseño, también tiene una lectura desde el Feng Shui, la disciplina oriental que busca armonizar los espacios a través de la energía.

La parte superior de la heladera suele utilizarse para apoyar adornos, frascos o utensilios. Sin embargo, según el Feng Shui, también es un punto estratégico para incorporar una planta y activar determinadas energías vinculadas al hogar.

Qué significa poner una planta sobre la heladera

De acuerdo con el Feng Shui, el espacio que se encuentra encima de la heladera concentra una energía particular relacionada con la estabilidad, el sustento y la abundancia. La heladera simboliza el alimento y la conservación, mientras que la planta representa el crecimiento y la vida. La combinación de ambos elementos puede interpretarse como un refuerzo de la prosperidad económica y el equilibrio doméstico.

Colocar una planta en ese lugar ayuda a suavizar la energía fría del electrodoméstico y a generar una sensación de movimiento, renovación y armonía dentro de la cocina, uno de los ambientes más importantes del hogar.

Qué planta es la más recomendada

No todas las plantas son adecuadas para este espacio. Según el Feng Shui, una de las más recomendadas para colocar sobre la heladera es el potus, una especie muy valorada por su capacidad de adaptación y su resistencia. Se considera un verdadero imán energético, ya que crece con facilidad, no necesita luz solar directa y se adapta bien a ambientes interiores.

Además, el potus ayuda a equilibrar la energía del lugar, aporta frescura visual y refuerza la sensación de bienestar y prosperidad en la casa.

Con información de Terra