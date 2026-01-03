Ni debajo de la ventana ni frente a la puerta: según el Feng Shui, cuál es el mejor lugar para ubicar la cama

La cama es uno de los muebles más importantes del hogar y el verdadero eje del dormitorio. Su función va mucho más allá de lo decorativo: es el espacio destinado al descanso profundo, clave para recuperar energías y lograr un sueño reparador. Lo que muchas personas desconocen es que su ubicación puede influir directamente en el flujo de la energía del ambiente.

El Feng Shui, la práctica milenaria que busca garantizar la armonía y la correcta circulación de la energía vital en los espacios, sostiene que la cama cumple un rol central. Una buena disposición transmite calma, seguridad y equilibrio; mientras que una ubicación inadecuada puede provocar malestar al dormir, descanso interrumpido e incluso problemas de insomnio.

Desde esta mirada, el lugar donde se apoya la cama impacta de manera directa en el bienestar físico, mental y emocional. Por ese motivo, el Feng Shui advierte que no debe colocarse ni debajo de una ventana ni frente a la puerta, ya que ambas posiciones afectan la estabilidad energética del dormitorio e interfieren con un descanso pleno.

Dónde ubicar la cama según el Feng Shui

De acuerdo con especialistas en Feng Shui, la colocación ideal de la cama es aquella en la que la cabecera se apoya contra una pared sólida. Esta disposición brinda sensación de respaldo, protección y estabilidad durante el descanso. Además, se recomienda que esté orientada hacia el norte, una posición que favorece un Eñ sueño más profundo y una mejor recuperación de la energía.

En contrapartida, ubicar la cama frente a la puerta es considerado desfavorable, ya que queda alineada con la circulación directa de la energía, lo que puede generar inquietud, tensión y dificultades para conciliar el sueño. Tampoco se aconseja colocarla debajo de una ventana, ya que esta disposición debilita la sensación de protección y puede afectar la calidad del descanso.

Según el Feng Shui, respetar estas pautas no solo ayuda a dormir mejor, sino que también contribuye a atraer la abundancia y permitir que la buena energía fluya de manera armónica en el dormitorio.