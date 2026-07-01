Regar las plantas con agua oxigenada: el truco casero que ayuda a fortalecer las raíces

Este producto, habitual en los botiquines, también puede convertirse en un gran aliado del jardín. Bien utilizada, el agua oxigenada ayuda a oxigenar las raíces, mejorar el suelo y favorecer el crecimiento de las plantas.

Con el paso del tiempo, es normal que las plantas comiencen a perder vigor. Hojas amarillentas, crecimiento lento o raíces debilitadas suelen ser señales de que el suelo necesita recuperar parte de su equilibrio.

Aunque existen numerosos fertilizantes y productos específicos, también hay trucos caseros que pueden ayudar a mejorar la salud del jardín. Uno de los más recomendados por aficionados y especialistas en jardinería es el uso de agua oxigenada, un ingrediente económico y fácil de conseguir.

Gracias a su composición, este líquido puede aportar beneficios al suelo y favorecer el desarrollo de las plantas, siempre que se utilice en la concentración y cantidad adecuadas.

¿Por qué el agua oxigenada beneficia a las plantas?

El agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) está compuesta por agua y un átomo adicional de oxígeno. Al entrar en contacto con el suelo, libera ese oxígeno extra, lo que puede mejorar la aireación alrededor de las raíces.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Favorece la oxigenación del suelo.

Estimula el desarrollo de las raíces.

Ayuda a prevenir la proliferación de algunos hongos y bacterias.

Contribuye a mejorar la germinación de las semillas.

Sin embargo, los expertos advierten que no debe utilizarse en exceso, ya que una concentración elevada puede afectar tanto las raíces como los microorganismos beneficiosos que viven en la tierra.

Cómo usar agua oxigenada en el jardín

El agua oxigenada puede utilizarse de distintas maneras según la necesidad de cada planta.

Para hidratar las semillas antes de sembrar

Uno de los usos más conocidos consiste en sumergir las semillas durante unos 30 minutos en agua oxigenada antes de la siembra.

Este procedimiento ayuda a mejorar la hidratación y puede favorecer una germinación más rápida y uniforme.

Para mejorar el agua de riego

En algunas zonas, el agua de la canilla contiene niveles elevados de cloro que pueden afectar la calidad del suelo.

Una alternativa consiste en agregar un pequeño chorrito de agua oxigenada al agua de riego, dejar reposar la mezcla unos 15 minutos y luego utilizarla para regar las plantas. También se recomienda remover suavemente la tierra para facilitar la oxigenación.

Para oxigenar las raíces de las plantas en maceta

Las plantas cultivadas en macetas suelen sufrir una menor circulación de aire en el sustrato.

En estos casos, puede prepararse una mezcla de:

½ vaso de agua oxigenada.

½ vaso de agua común previamente reposada.

La solución debe aplicarse directamente sobre la tierra, procurando no mojar las hojas.

Qué precauciones hay que tener

Aunque el agua oxigenada puede resultar beneficiosa, no reemplaza el riego habitual ni los fertilizantes cuando son necesarios.

Además, es importante utilizar agua oxigenada de uso doméstico (3% o 10 volúmenes) y respetar las dosis recomendadas. Un uso excesivo puede provocar el efecto contrario y dañar las raíces o alterar el equilibrio biológico del suelo.

Como ocurre con cualquier tratamiento de jardinería, la moderación es la clave para aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo la salud de las plantas.