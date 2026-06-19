Camelias en invierno: cómo cuidar y cultivar estas plantas resistentes que alegran la temporada

Durante los meses de frío, cuando la mayoría de las especies entran en latencia, el género Camellia se convierte en el centro de atención de la jardinería exterior. Originarias de Asia, estas especies se destacan como unas de las plantas de invierno más deseadas debido a la perfección, variedad y elegancia de sus colores.

No obstante, el éxito de las camelias en invierno en las distintas regiones de Argentina depende de una comprensión profunda de sus necesidades ambientales y de desmitificar su supuesta fragilidad, ofreciendo un equilibrio óptimo entre estética y rusticidad.

Camelias en invierno: las variedades y floración

Las camelias florecen de forma constante durante la estación invernal, alegrando los espacios con una amplia gama cromática que abarca el rosado, el rojo, el blanco e incluso combinaciones bicolores. Al momento de planificar el jardín, es posible elegir entre diferentes variedades comerciales con características muy específicas:

Camellia japonica : es la especie más cultivada a nivel global. Se distingue por la forma de sus flores sencillas, disponibles principalmente en tonos rojos, rosas y blancos.

: es la especie más cultivada a nivel global. Se distingue por la forma de sus flores sencillas, disponibles principalmente en tonos rojos, rosas y blancos. Camellia sinensis : popularmente conocida como la planta del té, destaca por sus flores pequeñas de color blanco.

: popularmente conocida como la planta del té, destaca por sus flores pequeñas de color blanco. Camellia cinnamon scentsation : ofrece una ventaja inusual dentro del género al desprender una fragancia muy agradable y elegante, sobre pétalos de un tono rosa pálido.

: ofrece una ventaja inusual dentro del género al desprender una fragancia muy agradable y elegante, sobre pétalos de un tono rosa pálido. Camellia sasanqua: a diferencia de las anteriores, su ciclo de floración ocurre de forma óptima durante el otoño, por lo que llega a la temporada invernal prácticamente sin flores.

Una consideración importante para el invierno argentino es el manejo de las variedades de flor blanca. Estas son significativamente más sensibles a las bajas temperaturas; la caída de una helada directa puede dañar sus pétalos y dejarlos completamente mustios, por lo que no se recomiendan en zonas con heladas recurrentes si no cuentan con protección.

Camelias en invierno: guía de suelo, riego y cuidados

Para asegurar la supervivencia y el esplendor de las camelias en invierno, la ubicación y el manejo hídrico deben coordinarse con rigurosidad. Estas plantas prefieren entornos exteriores de sombra o semisombra, frescos y húmedos, completamente alejados del sol directo y de las corrientes de aire.

Aunque toleran temperaturas mínimas de hasta 12 °C, sufren ante la falta de humedad ambiental. El riego invernal debe ser moderado, pero con la constancia necesaria para garantizar que la tierra nunca se seque por completo. La mejor opción es utilizar agua de lluvia; en caso de disponer únicamente de aguas duras o calcáreas, es fundamental dejarlas reposar durante dos días antes de regar.

El pilar crítico en los cuidados de las camelias es la naturaleza del suelo. Prosperan en sustratos húmedos con buen drenaje y abundante materia orgánica, pero con una exigencia indispensable: el pH debe ser estrictamente ácido o neutro.

Si no se proporciona un entorno ácido, las raíces pierden la capacidad de absorber el hierro de manera adecuada, lo que desencadena clorosis férrica (manifestada en manchas amarillas en las hojas). Para solucionarlo, se debe aplicar un fertilizante específico con quelato de hierro y colocar una capa de mantillo orgánico para facilitar la absorción de nutrientes. Esta misma combinación de sustrato y abono ácido es la receta del éxito, para quienes deciden cultivarlas en macetas o contenedores en terrazas y balcones.

Camelias en invierno: poda y prevención de plagas en estas plantas

El mantenimiento estacional de las camelias en invierno incluye intervenciones estructurales, clave para preservar su sanidad vegetal. Los meses fríos son el momento propicio para realizar la poda de limpieza, que consiste en la eliminación de ramas secas, enfermas, muertas, mal orientadas o cruzadas, además de retirar cualquier brote que surja directamente desde la base del arbusto. Por el contrario, la poda destinada a potenciar la floración del año siguiente debe postergarse hasta la primavera, inmediatamente después de que termine su ciclo floral.

Estas plantas de invierno pueden verse afectadas por plagas como el pulgón, la cochinilla y la araña roja. Asimismo, la humedad invernal mal gestionada puede propiciar el desarrollo de hongos, causantes de moteados plateados en el follaje o manchas oscuras en los pétalos, anomalías que deben tratarse a tiempo mediante fungicidas específicos.

Si se observa la caída prematura de los capullos antes de abrirse, la causa suele estar vinculada a un abonado a destiempo o a cambios bruscos de temperatura, factores corregibles mediante la observación cotidiana.