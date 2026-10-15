¿Se te ponen negros los plátanos? El truco sencillo para conservarlos frescos durante más días

Envolver el tallo y evitar el calor son algunos de los consejos para retrasar la maduración de los plátanos y aprovechar mejor esta fruta. Foto ilustrativa.

Los plátanos son una de las frutas más elegidas para el desayuno, las meriendas y la preparación de licuados, budines y recetas saludables. Sin embargo, tienen un inconveniente habitual: en pocos días, la cáscara comienza a oscurecerse y aparecen manchas negras.

Aunque este cambio de color forma parte del proceso natural de maduración, existen algunos trucos sencillos para retrasarlo y aprovechar mejor la fruta.

El secreto está en el tallo

Uno de los métodos más conocidos consiste en envolver el tallo de los plátanos con film transparente. Esta zona libera etileno, un gas natural que interviene en la maduración de las frutas. Cubrir el tallo puede ayudar a reducir la velocidad del proceso, aunque no lo detiene por completo.

Para poner en práctica este truco, solo hay que separar los plátanos si se desea y cubrir la parte superior de cada uno con un pequeño trozo de film.

Otros consejos para conservarlos por más tiempo

Además de proteger el tallo, hay algunas recomendaciones que pueden ayudar a prolongar su conservación:

Mantenerlos alejados del calor: conviene guardarlos en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz solar directa.

conviene guardarlos en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz solar directa. Separarlos de otras frutas maduras: las manzanas y las paltas, entre otras frutas, también liberan etileno y pueden acelerar la maduración.

las manzanas y las paltas, entre otras frutas, también liberan etileno y pueden acelerar la maduración. Usar la heladera en el momento adecuado: cuando los plátanos ya alcanzaron el punto de maduración deseado, refrigerarlos ayuda a conservar la pulpa durante más tiempo. La cáscara puede oscurecerse por el frío, pero el interior puede seguir en buenas condiciones.

cuando los plátanos ya alcanzaron el punto de maduración deseado, refrigerarlos ayuda a conservar la pulpa durante más tiempo. La cáscara puede oscurecerse por el frío, pero el interior puede seguir en buenas condiciones. Evitar golpes y aplastamientos: las zonas dañadas suelen oscurecerse más rápido.

¿Se pueden comer los plátanos cuando tienen la cáscara negra?

Sí. Una cáscara con manchas marrones o negras no significa necesariamente que la fruta esté en mal estado. Muchas veces, simplemente indica que está más madura y que su pulpa se volvió más dulce.

Antes de consumirlos, conviene revisar que no tengan moho, olor desagradable ni una textura inusualmente viscosa. Si están demasiado maduros, también se pueden aprovechar para preparar budines, panqueques, licuados o helados caseros.

Con estos consejos, es posible reducir el desperdicio de alimentos y disfrutar de los plátanos durante más tiempo sin necesidad de recurrir a productos especiales.