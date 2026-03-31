Semana Santa 2026: qué día no se come carne roja según la iglesia católica y qué opciones están permitidas

Con el inicio de la Semana Santa, millones de personas en Argentina y el mundo se preparan para cumplir con uno de los preceptos más antiguos de la Iglesia Católica: la abstinencia de carnes rojas. Esta práctica, que busca fomentar la austeridad y el respeto, tiene días específicos en el calendario.

Aunque la Iglesia sugiere la reflexión durante toda la semana, el Viernes Santo (3 de abril de 2026) es el día central en el que no se debe comer carne roja.

Esta fecha conmemora la pasión y muerte de Jesús, por lo que se considera un día de luto universal. Evitar la carne funciona como un acto de penitencia y sacrificio personal, recordando la sangre derramada en la cruz.

Otros días de abstinencia durante semana santa

Muchos fieles extienden esta práctica más allá de un solo día:

Miércoles de Ceniza: es el inicio de la Cuaresma y el primer día de ayuno y abstinencia.

es el inicio de la Cuaresma y el primer día de ayuno y abstinencia. Todos los viernes de Cuaresma: tradicionalmente, se evita la carne todos los viernes previos a la Pascua como preparación espiritual.

tradicionalmente, se evita la carne todos los viernes previos a la Pascua como preparación espiritual. Jueves Santo: si bien no es obligatorio, algunas familias comienzan la vigilia este día por la noche, tras la misa de la Cena del Señor.

¿Por qué el pescado sí está permitido?

La restricción recae sobre los animales de «sangre caliente» que habitan la tierra (mamíferos y aves). El pescado, en cambio, es aceptado por varios motivos:

Origen humilde: era el alimento de los sectores más pobres y de los apóstoles. Sangre fría: no se asocia al sacrificio de los animales de corral o ganado. Austeridad: históricamente, el pescado no formaba parte de los grandes banquetes de lujo, manteniendo el perfil sobrio de la fecha.

Opciones para la mesa de vigilia

Ante la falta de carne roja, la gastronomía de Semana Santa en Argentina se vuelca a clásicos como: